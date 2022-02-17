الإمارات يتخطى أبوظبي في «ذهبية البولو»



دبي (الاتحاد)



قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على فريق أبوظبي 9-6 ضمن الجولة الأولى من كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، فيما نجح فريق ذئاب دبي كافو من الفوز على فريق «أيه إم» بنتيجة 12-9.

أما عن تفاصيل المباراتين، فقد نجح الإمارات في التفوق على أبوظبي الذي يقوده فارس اليبهوني ورغم البداية المتكافئة بالتعادل 1-1 في الشوط الأول وتقدم أبوظبي 2-1 بهدف سيجوندو أمادوري مع بداية الشوط الثاني، وتعادل الإمارات بهدف تومي بيريسفورد، ثم تقدم أبوظبي بهدف ثالث، إلا أن شكل المواجهة تغير مع بداية الشوط الثالث مع جرونيمو ديل كاريل نجم فريق أبوظبي من على صهوة الجواد، ويتوقف اللعب نحو 20 دقيقة، واستغل فريق الإمارات حالة التوتر بفريق أبوظبي، وأحرز ثلاثة أهداف، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف مقابل ثلاثة.

وفي الشوط الرابع يضيف فريق الإمارات ثلاثة أهداف أخرى وفي الوقت نفسه ينجح فريق أبوظبي في إحراز هدفين لينتهي الشوط بنتيجة 8-5، وفي الشوط الخامس والأخير يحاول فريق أبوظبي العودة، ويحرز هدفه السادس وقبل نهاية المباراة يضيف تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات هدفه السابع والتاسع، لتنتهي القمة بفوز الإمارات 9-6.