مؤسسة زايد العليا توقع مذكرة تفاهم مع نادي الوحدة



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي الوحدة بشأن التعاون المشترك في المجال الرياضي لمصلحة الرياضيين من أصحاب الهمم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في مجال تقديم الخدمات الرياضية والثقافية بما يضمن تحقيق رؤيتها وتطلعاتها، وتشمل مساعدة النادي للمؤسسة في تكوين فريق جو جيتسو من أصحاب الهمم ودمجهم مع فرق النادي بتدريبات مشتركة، وتنظيم معرض لمنتجات أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة ودعم تسويقها من خلال تشجيع منتسبي النادي لشراء تلك المنتجات.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي الوحدة خالد راشد الهنائي، العضو المنتدب للنادي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا لفيف من قيادات المؤسسة والنادي.

وبموجب الاتفاق تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، وتوفر البيانات الخاصة باللاعبين من تلك الفئات، والمشاركة بتنظيم ندوات علمية ومحاضرات وورش عن رياضة أصحاب الهمم، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها النادي في البرامج الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تتعلق بهم، فضلاً عن توعيه وتثقيف كوادر النادي فيما يخص التعامل مع أصحاب الهمم من خلال الورش واللقاءات التعريفية.

ويلتزم نادي الوحدة بإتاحة المجال أمام المؤسسة لاستخدام ملعب استاد آل نهيان ومنشآت ملاعب أكاديمية نادي الوحدة المختلفة وصالة الجو جيتسو، واستضافة يوم رياضي بمقر النادي لمنتسبي الأندية الرياضية بالمؤسسة، والمشاركة في الورش والندوات من قبل الطرفين للكوادر الإدارية واللاعبين، مع إمكانية استخدام قاعات النادي لعقد الورش والندوات، مع التأكيد على مشاركة عدد من لاعبي نادي الوحدة مع المؤسسة في المناسبات والفعاليات الرياضية، واستخدام شاشات العرض (أثناء المباريات) واستخدام الشاشة الرئيسية لعرض بعض رسائل التوعية الموجهة من المؤسسة إلى المجتمع.

رحب الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مشيداً بالدور الإيجابي لنادي الوحدة لرفع راية الدولة في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية من خلال رفد المنتخبات الوطنية برياضيين بمستويات عالية في العديد من الألعاب الرياضية، وقال: إن توقيع المؤسسة مذكرة تفاهم مع النادي يسهم في مساعدة الأندية الرياضية التابعة للمؤسسة على الارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين أصحاب الهمم منتسبيها، من خلال استخدام المرافق الرياضية المتطورة التي يمتلكها النادي.

وشكر المسؤولين بنادي الوحدة على تلك المبادرة الإيجابية التي تصب في مصلحة الرياضيين أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، كما أنها تطور من الحصيلة المعرفية لكوادر النادي عن أصحاب الهمم وكيفية التعامل معهم، وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل في مختلف الاتجاهات، وتتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات الرياضية والاجتماعية، وتبرم مذكرات تفاهم واتفاقيات بهدف توفير المناخ الرياضي المثالي لمنتسبي المؤسسة الأبطال الرياضيين للارتقاء بمستوياتهم الفنية لمعدلات عالمية تسمح لهم بالمنافسة في الاستحقاقات والمناسبات الرياضة المتنوعة، والعمل على الوصول لمنصات التتويج ورفع راية الدولة

فيما ثمن خالد راشد الهنائي الدعم والرعاية التي توليها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لكافة منتسبيها، مشيداً بدورهم الرياضي في تأهيل وتمكين الرياضيين من هذه الفئة لدفعهم للمشاركة بصورة فعالة في الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن حرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير الاهتمام وتذليل كافة العقبات أمام أصحاب الهمم هو تأكيدٌ على رؤية فريدة تتبناها القيادة الرشيدة.

كما عبر عن تطلعات إدارة النادي بأن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة بين الطرفين في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني والرياضي المشترك بين الطرفين.