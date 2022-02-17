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الرياضي
اتفاقية تعاون بين بولو الإمارات والسعودية
اتفاقية تعاون بين بولو الإمارات والسعودية
17 فبراير 2022 13:46

دبي (الاتحاد)


وقع اتحاد البولو مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقة وتطوير رياضة البولو وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاتحادين، ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي محمد خلف الحبتور رئيس الاتحاد، وعن الجانب السعودي عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وذلك أثناء تواجدهما في بطولة كأس ريتشارد ميلّ للبولو في العلا.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود أهمها تطوير قطاعات التدريب، والمعسكرات والمنتخبات الوطنية، والألعاب النوعية، والتسويق، والمسابقات المحلية وتنظيم الفعاليات.
وأكد محمد خلف الحبتور أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي تأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع الاتحادات الرياضية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير رياضة البولو، بالإضافة إلى دعم وتشجيع لاعبي رياضة البولو في المنطقة.
وأشار إلى أن الاتحاد السعودي للبولو يُعد من الاتحادات المهتمة بالمواهب الوطنية، وتنظيم المسابقات والجوانب الإعلامية والتسويقية، وحريصون على تطوير كوادرنا الرياضية والفنية من خلال المشاركة في بطولات خارج الإمارات.

البولو
محمد خلف الحبتور
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