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الرياضي
«رجبي الإمارات» يشارك في «عربية تونس»
«رجبي الإمارات» يشارك في «عربية تونس»
17 فبراير 2022 13:44

 
دبي (الاتحاد)


تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجبي متوجهة إلى تونس اليوم للمشاركة في البطولة العربية السابعة للرجال والثانية للسيدات لسباعيات الرجبي التي ستقام على ملعب الشاذلي زويتن يومي 25 26 من فبراير الجاري بمشاركة 7 منتخبات في بطولة الرجال هي الإمارات وتونس وليبيا والسعودية والجزائر ومصر وسوريا و4 منتخبات للسيدات وهي: الإمارات وتونس ومصر والجزائر.
ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام الاتحاد، وتضم أبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر مساعد المدرب، بالإضافة إلى المدربة السيدات الجديدة فيلادلفيا أولاندو وسامي سماره مدير تطوير الرجبي، ونزار مهران إدارياً للبعثة، وريم مصطفي إدارية للسيدات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، و32 لاعبا ولاعبة على رأسهم خالد الجنيبي، وماجد البلوشي، وأسماء الزعابي، وشوق أهلي وفرح العزري، وعفراء راشد، الذين يمثلون أصحاب الخبرة في قائمة المنتخبات الوطنية.
ويخوض المنتخب معسكرا تحضيرا في مدينة المنستير قبل المشاركة في البطولة وحرص محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد على الالتقاء بالفريق أثناء التدريبات قبل المغادرة، ونقل لهم تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحثهم على الظهور المشرف، والحرص على السلوك الرياضي، واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد والاستفادة من تلك التجربة التي يحلم بها كل لاعب إماراتي ممارس للعبة الرجبي، كما أثنى على اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في الاختيار، مؤكداً أنهم سوف يكونون موجودين معنا خلال الفترات القادمة، ودائماً نسعى نحو الأفضل.
وقال الزعابي: «نشارك في بطولة العرب بمنتخبي رجال وسيدات، جميعهم من اللاعبين المواطنين، والحدث فرصة للاحتكاك والاختبار بوجود منتخبات قوية مثل منتخب مصر بطل النسخة الماضية رجال وسيدات، وأيضاً هذه النسخة ستشهد عودة منتخبي تونس رجال وسيدات مستضيف البطولة، وعودة منتخب الجزائر الذي يعد من أقوى المنتخبات العربية بالتالي نهدف في هذه المشاركة للاحتكاك بهذه المدارس القوية في الرجبي العربي».
وأضاف:«نسعى للمنافسة، وهدفنا أحد المراكز الثلاثة الأولى، وأن يكتسب لاعبونا المواطنون الخبرة، حيث يشارك مع منتخب الرجال 5 لاعبين شباب لأول مرة هم عبدالله اليافعي وعبدالرحمن عبدالباسط وخليفة المرزوقي ومحمد حاتم ويوسف ثاني، ومع منتخب السيدات 7 لاعبات شابات لأول مرة هم العنود الزعابي، فاطمة البلوشي وحصة البلوشي ودانة عبدالله، مهرة انقليا وزينب السويدي وعنود البلوشي.
وقال يوسف شاكر مساعد المدرب كابتن المنتخب السابق:« تم الاستعداد بشكل جيد لهذه البطولة، من خلال تدريبات مكثفة، وعدد من المباريات الودية، والمنافسة لن تكون سهلة، لكننا سنسعى للظهور الجيد، ويستفيد اللاعبون المواطنون من المشاركة في هذا الحدث لاكتساب المزيد من الخبرة».

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