دبي تتصدر مشهد «الدراجات العالمية» بـ 32 سباقاً



دبي (الاتحاد)

تشهد شوارع ومضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي إقامة العديد من سباقات الدراجات الهوائية العالمية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وكذلك المحلية التنافسية والمجتمعية التي يبلغ عددها خلال العام 32 سباقاً رئيسياً، والعديد من السباقات المجتمعية التي يتم تنظيمها في إكسبو دبي 2020 وسباقات الدراجات ضمن بطولات الترايثلون والدواثلون، مما يضاعف عدد السباقات، ويعزز من مكانة دبي كإحدى أهم الوجهات العالمية لرياضة الدراجات الهوائية، والأسرع نمواً من حيث عدد السباقات وعدد المشاركين لمختلف الفئات.

وفي الوقت الذي اختتمت فيه اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تضمنت 8 سباقات مختلفة للهواة والمحترفين من السيدات والرجال فردي وفرقي، تنطلق صباح السبت منافسات النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام في مدينة دبي الرياضية، بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والتي تقام ضمن بطولات جراند فوندو العالمية.

ويشارك في السباق أكثر من 2500 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء يتنافسون على مجموع جوائز تصل قيمتها 36000 درهم تمنح للفائزين بالمراكز الأولى الثلاث، ويتأهل نسبة 20% من المنافسين الأوائل في السباق للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا نهاية العام الجاري.

ويمر السباق الشهير الذي يمتد لمسافة 92 كيلومتراً بالعديد من المناطق السياحية الحيوية في دبي من أبرزها إكسبو دبي 2020، كما يمر مسار السباق بالعديد من الوجهات المميزة والمناظر الرائعة، ومن ضمنها تلال الإمارات وجزر جميرا، ومضمار مونتجومري للجولف وينتهي في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

وتقام خلال شهر فبراير الجاري 17 بطولة دراجات هوائية مختلفة بين عالمية ودولية ومحلية، يتصدرها طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية الذي يضم مرحلة إكسبو دبي 2020 التي تنطلق يوم الجمعة 25 فبراير، وتمتد لمسافة 186 كيلومتراً، ويعد طواف الإمارات هو السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يشارك فيه 20 فريقاً عالمياً، كما يقام اليوم الجمعة 18 فبراير سباق برايم ميديكال سنتر للصغار الذي يندرج تحت سباقات سبينس دبي للدراجات الهوائية، وينظم في استاد دبي الدولي للكريكت، وأيضاً سباق جي بي آي الإمارات للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم.

وتعد دبي من أبرز الوجهات العالمية الرائدة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية من مختلف دول العالم، الذين يحرصون على المجيء إلى دبي للمشاركة أو متابعة في البطولات التي تقام فيها على مدار العام، حيث تستضيف دبي 5 بطولات دراجات هوائية دولية سنوياً من بين 32 سباقاً محلياً ومجتمعياً، بما في ذلك 3 سباقات مخصصة للسيدات فقط، بالإضافة إلى العديد من السباقات التي تنظم كجزء من فعاليات الترايثلون والدواثلون التي تضم عدد من الألعاب من بينها سباقات الدراجات الهوائية على الطريق في مختلف المناطق.

وتشهد رياضة الدراجات الهوائية في دبي نمواً متسارعاً في عدد الممارسين، وتزداد شعبيتها يوما بعد يوم مع انتشار مسارات الدراجات الهوائية المصممة على أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، والتي تشكل إضافة نوعية إلى وجهات دبي البارزة، وتمتد مسارات الدراجات الهوائية في كافة أرجاء دبي، حيث وصل عددها إلى 36 مضماراً تمتد لمسافة 554 كيلومتراً، وبحلول عام 2026 سيتم إضافة 287 كيلومتراً إضافياً من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية.