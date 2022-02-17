«الفورمولا 4» تبحر في أبوظبي الاحد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن موسم 2022 للرياضة البحرية قد سجل بداية قوية من خلال السباقات والبطولات المختلفة والمتنوعة التي أخذت حيزاً على الأجندة التنظيمية لكافة السباقات التراثية والحديثة، مشيداً بما تقوم به فرق العمل المختلفة في النادي عبر الجهود التنظيمية للسباقات البحرية.

وقال: البطولات مستمرة وتعمل بآلية متناغمة عبر الأجندة التي تم وضعها لتنظيم المسابقات بشكل شبه أسبوعي في العاصمة أبوظبي، شهدنا في الأسابيع الماضية إقامة الجولتين الأولى والثانية من سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والآن تنطلق الأسبوع المقبل بطولة الإمارات للفورمولا4 وسباق المحامل الشراعية 22 قدماً، بالإضافة لاستمرار البطولات والأجندة الخاصة بالرياضة البحرية طوال الأشهر القادمة.

وتنطلق الأحد المقبل منافسات وتحدي الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 وهي البطولة المدرجة ضمن أجندة الرياضات الحديثة في جدول مسابقات النادي، والتي تحمل إقبالاً وحضوراً لدى محبي وعشاق هذه الرياضة.

وكان نادي أبوظبي للرياضات البحرية قد أعلن فتح باب التسجيل في البطولة منذ أيام لإتاحة الفرصة للمشاركين للتسجيل في السباق، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل قبل البطولة بيوم، وتعد سباقات الفورمولا4 من المنافسات الرياضية الحديثة، وتمثل بداية وانتقال المتسابقين للفئات الأكبر والأقوى لاحقاً.

وتنطلق المسابقة يوم الأحد منذ الصباح الباكر، وذلك مع التسجيل الرسمي في البطولة للفرق المشاركة والفحص الفني للزوارق المشاركة، ولاحقاً يبدأ في تمام الثامنة صباحاً الاجتماع الخاص بالمتسابقين، وتحديد أبرز القوانين واللوائح من خلال المنافسة وتوضيح أهم البنود في السباقات اليوم، ثم انطلاقة التجارب الحرة لاحقا في تمام العاشرة صباحا، وبعدها فترة سباق الزمن الأفضل وتحديد المراكز، ثم انطلاقة السباقين الرئيس الأول والثاني من الثالثة ظهراً وحتى الرابعة والنصف عصراً، ليليها تتويج الفائزين والأبطال.

وتم تحديد مسار السباق كي يكون على امتداد كورنيش أبوظبي، وفي منطقة كاسر الأمواج بالتحديد، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الجهات من أجل إقامة السباق وتفاصيله المختلفة في هذا اليوم.