«شهامة» تبحث عن لقب الأوكس في مضمار ميدان



دبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان مساء غد الجمعة، حفل سباق كرنفال كأس دبي العالمي الذي يتألف من 6 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها المالية 745 ألف دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، وتقام خلالها بطولة الأوكس الإماراتي وسباق ند الشبا تروفي، وبلو بوينت للسرعة.

ويدفع فريق جودلفين بنخبة من الخيول في الشوط الرابع لسباق بلو بوينت للسرعة (للفئة الثانية) على مسافة 1000 متر على العشب، بمشاركة 9 خيول سريعة، وتتجه الأنظار نحو «لازولي» الوصيف في دبي سبرينت، وينافسه «أكلام إكسبريس».

وتتصدر المهرة غير المهزومة، وبطلة الألف جينيز الإماراتي، ترشيحات بطولة الأوكس الإماراتي (للفئة الثالثة)، في ثالث الأشواط لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، وتتنافس 7 مهرات في عمر الثلاث سنوات وتنافسها «منواح»، وصيفتها في الجنيز، وهناك «شدزادي» الثالثة.

ويسعى «جلوبال هيت» صاحب الوصافة في نسخة العام الماضي من بطولة ند الشبا تروفي (للفئة الثالثة)، إلى اعتلاء منصة التتويج في الشوط الخامس لمسافة 2810 أمتار، ويواجه نخبة من الخيول أبرزها غير المهزوم «مانوبو» بطل بري شودنيه الفرنسي.

ويتصدر «إمبريال إمباير» الذي افتتح الموسم بفوزين متتاليين على ذات المضمار والمسافة، قائمة 10 خيول في الشوط الأول على الرمل لمسافة 1400 متر، وتأتي الخطورة من «آيلاند رول» الفائز في جبل علي، وهناك الجواد «ديزرت دكتور».

وتتنافس 10 خيول عمر الثلاث سنوات في الشوط الثاني في تحدي الوصل ستيكس «شروط»، الممتد لمسافة 1200 متر «عشبي»، أبرزها «سايلتنت سبيتش» الفائز في مشاركته الوحيدة محلياً، وينافسه «هوم سيتي»، و«وايلد بليس»، والمهرة «ليتل أفرودايت».

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة الميل العشبي بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «فاليانت برينس» الفائز على ذات المضمار والمسافة قبل شهر، ورفيقته في الشعار «دبي لوف صاحبة الخبرة في ميدان، كما ينافس مقترب بطل كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لليوم الوطني، ورفيقه في الشعار «الكامل» الفائز في سباق قوي لمسافة 1400 متر، وهناك كينج ديفد، وبينسيرو دامور.