19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
دوري اليد يدخل المنعطف الأخير
دوري اليد يدخل المنعطف الأخير
17 فبراير 2022 13:33

 
رضا سليم (دبي)


يدخل دوري أقوياء اليد المرحلة الأخيرة نحو خط النهاية مع انطلاق مباريات الدور النهائي الجمعة الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد ويدشن الشارقة وشباب الأهلي المرحلة الأخيرة برصيد نقطتين لكل فريق بعد صدارتهما لقمة المجموعتين الأولى والثانية في الدور نصف النهائي، فيما يدخل النصر والعين الدور النهائي بنقطة واحدة بعد حصولهما على الوصافة في الدور نصف النهائي، ويسدل الستار عن المسابقة يوم 27 مارس المقبل لتحديد البطل وترتيب الفرق.
وتشهد ضربة البداية مواجهتين تجمع الأولى بين النصر والعين بصالة نادي العين وهي قمة جديدة بين الفريقين، خاصة أن فوز أي فريق سيمنحه دفعة معنوية كبيرة للأمام في ظل حصول كل فريق على نقطة اعتبارية من الدور قبل النهائي للمسابقة، وكلاهما كان أقرب لصدارة مجموعته.
ويلتقي مليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة في مواجهة للبحث عن وضعية أفضل في جدول الترتيب خاصة فريق مليحة الذي اعتاد أن يقدم مستويات جيدة في الدوري من انضمامه من موسمين بينما دبا يقبع في المركز الأخير، ويحاول الخروج من القاع بالفوز الأول.
فيما تستكمل الجولة الأولى السبت، حيث يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي بصالة فخر أبوظبي وهي عودة للمواجهات القوية في الدوري بين الفريقين خاصة صاحب الأرض الباحث عن العودة القوية بقيادة مدربه وليد بن عمر، فيما يواجه الشارقة منافسه الوصل بصالة الملك الشرقاوي في محاولة جديدة من أصحاب الأرض لمواصلة الأرقام القياسية في استمرار الانتصارات.

دوري اليد
اتحاد اليد
كرة اليد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©