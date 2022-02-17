دوري اليد يدخل المنعطف الأخير



رضا سليم (دبي)



يدخل دوري أقوياء اليد المرحلة الأخيرة نحو خط النهاية مع انطلاق مباريات الدور النهائي الجمعة الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد ويدشن الشارقة وشباب الأهلي المرحلة الأخيرة برصيد نقطتين لكل فريق بعد صدارتهما لقمة المجموعتين الأولى والثانية في الدور نصف النهائي، فيما يدخل النصر والعين الدور النهائي بنقطة واحدة بعد حصولهما على الوصافة في الدور نصف النهائي، ويسدل الستار عن المسابقة يوم 27 مارس المقبل لتحديد البطل وترتيب الفرق.

وتشهد ضربة البداية مواجهتين تجمع الأولى بين النصر والعين بصالة نادي العين وهي قمة جديدة بين الفريقين، خاصة أن فوز أي فريق سيمنحه دفعة معنوية كبيرة للأمام في ظل حصول كل فريق على نقطة اعتبارية من الدور قبل النهائي للمسابقة، وكلاهما كان أقرب لصدارة مجموعته.

ويلتقي مليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة في مواجهة للبحث عن وضعية أفضل في جدول الترتيب خاصة فريق مليحة الذي اعتاد أن يقدم مستويات جيدة في الدوري من انضمامه من موسمين بينما دبا يقبع في المركز الأخير، ويحاول الخروج من القاع بالفوز الأول.

فيما تستكمل الجولة الأولى السبت، حيث يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي بصالة فخر أبوظبي وهي عودة للمواجهات القوية في الدوري بين الفريقين خاصة صاحب الأرض الباحث عن العودة القوية بقيادة مدربه وليد بن عمر، فيما يواجه الشارقة منافسه الوصل بصالة الملك الشرقاوي في محاولة جديدة من أصحاب الأرض لمواصلة الأرقام القياسية في استمرار الانتصارات.