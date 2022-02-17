3 «ديربيات عربية» ترفع «الحرارة الأفريقية»



منير رحومة (دبي)



تحفل الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا بالإثارة والحماس، بإقامة ثلاثة «ديربيات» عربية قوية في دور المجموعات يومي الجمعة والسبت، حيث ينتظر أن تجذب اهتمام الجماهير والمتابعين، بفضل الصراع القوي على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، والذي انطلق مبكراً. وتسيطر أجواء «الديربيات العربية» الساخنة على مواجهات الجولة الثانية من بـ «ثلاث قمم» جماهيرية، تجمع الأولى بين الهلال السوداني والأهلي المصري، والثانية بين وفاق سيطف الجزائري والرجاء المغربي، والثالثة بين شباب بلوزداد والترجي التونسي.

ويجمع «الديربي» الأول بين «أبناء النيل»، عندما يحل الأهلي بطل أفريقيا وثالث كأس العالم للأندية، ضيفاً ثقيلاً على الهلال ضمن المجموعة الأولى، وذلك في أول ظهور لـ «الأحمر» في المسابقة الأفريقية، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام المريخ بسبب المشاركة المونديالية.

أما «الديربي» الثاني المغاربي، يجمع بين وفاق سطيف الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي، ضمن المجموعة الثانية، حيث فاز ممثل الكرة المغربية في الجولة الأولى على ضيفه أمازولو الجنوب أفريقي، وعاد سطيف بفوز ثمين من غينيا على حساب حوريا. وبالنسبة للقمة العربية الثالثة، تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري بضيفه الترجي التونسي على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر يوم السبت المقبل، وكان فريق بلوزداد قد عاد بتعادل ثمين أمام النجم الساحلي، بينما سحق الترجي فريق جوانينج جالاكسي البوتسواني برباعية.

وسيطرت الأجواء الأخوية على استقبالات الفرق قبل خوض «الديربيات» العربية، في انتظار مشاهدة مباريات قوية مليئة بالإثارة والندية في صراع خطف بطاقات العبور إلى الدور المقبل من المسابقة الأفريقية.

وتشهد الجولة الثانية إقامة ثماني مباريات على مدار يومين، بينما تحفل الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، بإقامة جميع المواجهات في اليوم نفسه 25 فبراير الجاري، وتشهد بدورها ثلاثة «ديربيات» عربية قوية منها «ديربي» سوداني بين الهلال والمريخ وآخر تونسي بين الترجي والنجم الساحلي.