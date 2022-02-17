الوحدة وخورفكان.. «ظروف مختلفة»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يلتقي الوحدة وخورفكان في «ظروف مختلفة»، عن لقاء الفريقين في الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، والذي كسر به «النسور» تفوق «العنابي»، وخطف نقطة ثمينة، ويأمل «أصحاب السعادة» في تفاديه خلال لقاء غد «الجمعة» الذي يمثل الفوز به، والحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن العين المتصدر في «الحد الأدنى»، بينما يسعى «الضيف» إلى عدم الخسارة، وتكرار نتيجة الذهاب على الأقل.

ورغم الفوارق الشاسعة بين الطرفين في القدرات والإمكانيات، فضلاً عن وضعهما في ترتيب الدوري الذي يحتل الوحدة فيه المركز الثاني بـ 30 نقطة، بينما يتواجد «النسور» في المركز 11 برصيد 15 نقطة، وهي غير كافية، خاصة في ظل ضغط الظفرة الذي يأتي في المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط، والعروبة الـ 13 بـ 9 نقاط.

ويملك الوحدة سجلاً متميزاً، حيث لم يتلق إلا خسارة واحدة في البطولة، كما أنه يملك أفضل خط دفاع باستقباله 11 هدفاً فقط، وثاني أفضل هجوم بـ 29 هدفاً، ويملك منظومة قوية ومتوازنة بين الدفاع والهجوم، وتبقي مشكلته الوحيدة في ضغط المباريات، حيث يخوض كل 4 أيام مباراة، لوجوده منافساً على جميع البطولات المحلية.

أما خورفكان فيأمل أن يغير من الواقع الذي لازمه بخسارته في آخر 6 مباريات بالدوري، وتعزيز حظوظه في البقاء بشكل أكبر، بالابتعاد نحو «المنطقة الدافئة»، رغم صعوبة المهمة في معقل «أصحاب السعادة».