العين وبني ياس.. «الخيار الوحيد»

معتز الشامي (دبي)



يستضيف العين فريق بني ياس ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد هزاع بن زايد في الساعة الخامسة والنصف مساء غد «الجمعة»، في مواجهة يرفع فيها «أصحاب الأرض» شعار الفوز، لضمان الابتعاد بالصدارة، واستمرار البقاء على القمة، في ظل المطاردة الشرسة من الوحدة «الوصيف»، والأمر ينطبق على «الضيوف» لتحسين مركزهم.

وخلال 21 مباراة سابقة جمعت العين وبني ياس في «دوري المحترفين»، تفوّق «الزعيم» بـ11 انتصاراً، مقابل 4 لبني ياس، والتعادل 6 مرات، ويعاني «السماوي» من حالة «عقم تهديفي» خلال المباراتين الأخيرتين، حيث لم يهز الشباك خلالهما، وهو ما يريح «الزعيم» بعض الشيء، ويدفعهم للعب بطريقة «الضغط العالي» على الضيف، لمنع أي انطلاقات ربما تمثل خطورة على مرمى الحارس خالد عيسى، أملاً في التسجيل المبكر وحسم المواجهة باستغلال تراجع المستوى الفني لـ «السماوي» في آخر مبارياته.

وتعكس اللقاءات الأخيرة بين الفريقين، أرقاماً غير مطمئنة بعض الشيء، حيث نجح بني ياس في تسجيل 8 أهداف أمام العين، في آخر 4 لقاءات بالدوري، وهو يساوي ما أحرزه في 12 مباراة قبل ذلك.

ويملك «البنفسج» عناصر قادرة على صناعة الخطورة أمام أي منافس، خاصة كريسيتان جوانكا الذي أحرز 4 أهداف، وصنع هدفين في آخر 6 مباريات بالدوري، كما سجل سفيان رحيمي 3 أهداف وصنع 4 أهداف، إلى جانب الهداف لابا الذي ينفرد بصدارة هدافي البطولة.

فيما يعاني بني ياس من غياب الهداف، بعدما فشل إسحاق في ترك بصمته منذ انضمامه إلى «السماوي»، وتتمثل خطورة الفريق في نيكولاس خيمينيز الذي أحرز 4 أهداف وصنع مثلهما هذا الموسم.

ويتفوق العين بـ «غلة» الأهداف في تاريخ مواجهاته أمام بني ياس في الدوري، حيث تسجل 39 هدفاً، بينما سجل «السماوي 24 هدفاً».

ويتمسك «البنفسج بثبات التشكيل في مبارياته الأخيرة، ويتوقع أن يلعب بطريقته المعتادة من دون تغيير عبر الاعتماد على انطلاقات الأطراف سفيان وعباس، بالإضافة إلى جوانكا من القلب، لتشكيل المساندة الهجومية المطلوبة مع الهداف لابا كودجو.