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الرياضي
الوصل والشارقة.. «المشهد المكرر»
الوصل والشارقة.. «المشهد المكرر»
17 فبراير 2022 13:05

مراد المصري (دبي)


يتجدد الموعد بين الوصل والشارقة في «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الجمعة»، وذلك بعد أيام فقط من مباراتهما في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وعلى الملعب نفسه «زعبيل».
ويتوقع أن يقوم الفريقان بإجراء عملية «مداورة»، بالنظر إلى أنهما سيلتقيان للمرة الثالثة خلال الأسبوع المقبل، في إياب «البطولة الأغلى»، وسط محاولة من «الملك» تحديداً للحفاظ على توازنه، في ظل سعيه لمواصلة مطاردة العين، في السباق إلي قمة الدوري، فيما يتطلع «الإمبراطور» إلى حصد نتيجة تكون مهمة من الناحية المعنوية، قبل الموعد المقبل بينهما بالكأس في «الإمارة الباسمة».
وينتظر أن يغيب حسن إبراهيم عن الوصل بسبب الإصابة، مع توقعات بإشراك وجوه مختلفة نسبياً، من خلال إتاحة الفرصة للمدافع ألكسندر، وربما بعض الأسماء الأخرى في الوسط، فيما يسعى الشارقة لإشراك الأسماء الجاهزة، والاستفادة من تألق مهاجمه عثمان كمارا الذي سجل له هدفي الفوز في آخر مباراتين بالدوري.
ولم يعرف الشارقة الخسارة في الدوري، منذ تولي الروماني كوزمين أولاريو، مهمة تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، فيما يتطلع البرازيلي أودير هيلمان إلى الثأر من خسارة فريقه أمام الشارقة ذهاباً بنتيجة 3-2 في مباراة كان فريقه متقدماً فيها بهدفين.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الشارقة
كأس رئيس الدولة
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