أنس جابر: شعرت بأجواء «الكرة» في مدرجات «التنس»



منير رحومة (دبي)



حلقت التونسية أنس جابر ممثلة التنس العربي، في أجواء ربع نهائي بطولة دبي الدولية للتنس، بعد عروض قوية قدمتها في الدورين الأول والثاني، حيث لقيت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، زاد من تألقها لتقديم أفضل العروض الفنية.

وأشادت المصنفة العاشرة على مستوى العالم بالمؤازرة الكبيرة التي وجدتها من الجماهير العربية في مدرجات بطولة دبي، معتبرة أن الدعم والتشجيع ضاعف من عزيمتها لتحقيق الانتصارات، ومواصلة المشوار في البطولة.

وأضافت أن علاقتها ببطولة دبي خاصة للغاية، حيث تحرص في كل سنة على المشاركة والحضور، رغبة في الالتقاء بالجماهير ومشاركتهم أفضل الأوقات.

وقالت: شعرت بأن مدرجات ملعب دبي للتنس تحولت إلى مدرجات ملاعب كرة القدم، بفضل التشجيع الكبير والهتافات والأغاني، وهي أشياء لا يمكن مشاهدتها في ملاعب التنس الأخرى في العالم.

وبعد تغلبها على الأميركية جيسيكا بيجولا 6-3,6-1، وعدت أنس جابر الجماهير بتقديم افضل ما عندها أمام سيمونا هاليب، حاملة لقب البطولة مرتين خلال المواجهة التي ستقام مساء اليوم «الخميس» في ربع النهائي، حيث قالت: ستكون مواجهة صعبة مع واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، لكنني سألعب بوتيرة بطيئة، حيث إن إصابتي التي تعرضت لها في أستراليا، يمكن أن تعيق نوعاً من مجرى مبارياتي، لذلك يجب أن أكون واقعية في قراراتي، وهدفي الرئيسي هو أن أكون بصحة جيدة، وأن أحقق الفوز، كل مباراة فزت بها هي مكافأة، والموسم لا يزال طويلاً، ولا أريد أن أمارس ضغطاً غير ضروري على نفسي، لا أريد أن أصاب بخيبة أمل بعد ذلك، إنها تعمل بشكل جيد بالنسبة لي الآن، آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال.