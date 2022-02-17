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الرياضي
«الأبيض الأولمبي» في «الرابعة الآسيوية»
«الأبيض الأولمبي» في «الرابعة الآسيوية»
17 فبراير 2022 12:40

 
أبوظبي (الاتحاد)

وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، منتخبنا الوطني الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب السعودية واليابان وطاجيكستان، وذلك خلال مراسم القرعة، التي سحبت في أوزبكستان، وتحتضن البطولة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمدينتي طشقند وقرشي.
وأسفرت القرعة، التي شملت 16 منتخباً تشارك في النهائيات، عن وجود أوزبكستان «المستضيف»، إيران، قطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت الثانية أستراليا، الأردن، العراق، والكويت، والثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا.
وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2020 في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية.
وجاء تأهل «الأبيض الأولمبي» إلى النهائيات المرتقبة، بتصدره ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات، التي استضافتها مدينة الفجيرة في أكتوبر 2021، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قيرغيزستان والهند، و3 لعمان، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.
من جانبه، وصف الإسباني دينس سيلفا، مدرب منتخبنا الأولمبي، مجموعة «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، التي ضمت منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان، بالمتوازنة والقوية، نظراً للقيمة الفنية للمنتخبات المشاركة.
وقال سيلفا، الذي قاد «الأبيض الأولمبي» للتأهل إلى النهائيات، بعد تصدره ترتيب المجموعة الخامسة، في التصفيات التي استضافتها مدينة الفجيرة: لا توجد مجموعة سهلة في النهائيات، وكل المنتخبات الـ 16 تأهلت بجدارة وتملك مقومات المنافسة.
وأضاف: ندرك قوة المنافسين، مثل المنتخبين السعودي والياباني، ولا ننسى الطموحات الكبيرة أيضاً لمنتخب طاجيكستان في ظهوره الرسمي الأول في النهائيات، لافتاً إلى استمرار برنامج إعداد المنتخب الأولمبي بالشكل المطلوب، استعداداً للنهائيات في يونيو المقبل.

الإمارات
كأس آسيا
السعودية
اليابان
طاجيكستان
أوزبكستان
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