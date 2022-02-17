19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
44 مليون يورو فاتورة «عنف المشجعين» في ألمانيا
44 مليون يورو فاتورة «عنف المشجعين» في ألمانيا
17 فبراير 2022 12:36

رضا سليم (دبي)


تكلفت الحكومة الألمانية بما يقرب من 194 مليون يورو، على مدار 4 سنوات، نتيجة شغب الجماهير في الملاعب، خاصة في «الديربيات»، وهي الدراسة التي خرجت إلى النور، وكشفت عن العنف ضد رجال الشرطة، وهو ما كشفه تقرير نشره معهد إيفو الألماني عن عنف المشجعين في مباريات الدوري الألماني، والذي أدى إلى تكاليف تقترب من 44 مليون يورو «50 مليون دولار» سنوياً، وهي المبالغ التي دفعتها الحكومة.
واحتوت الدراسة على بيانات من بلديات ألمانية من يناير 2011 إلى مايو 2015، حيث كبد عنف المشجعين الشرطة الألمانية ومكاتب الادعاء العام والمحاكم حوالي 194 مليون يورو.
وأضاف التقرير أن حالات العنف ارتفعت بصورة كبيرة في المدن، عندما استضافت مباريات كرة قدم على مستوى احترافي، حيث وقع ما يقدر بحوالي 38268 هجوماً له علاقة بكرة القدم، خلال الفترة التي تم دراستها.
وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة في أعمال العنف تكون «عالية بصورة ملحوظة» في مباريات القمة المحلية «الديربيات»، والتي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة من جماهير الفرق التي تتعرض للخسارة.
وقال هيلموت راينر مدير مركز إيفو لاقتصاد العمل والسكان: «تؤدي مباريات كرة القدم من الدرجة الأولى إلى الثالثة في هذه المدن إلى أعمال عنف تزيد بنسبة 21.5% عن المتوقع».
وتابع: «الضحايا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، ولكن هناك عنفاً من خلال الهجمات على ضباط الشرطة، والدافع ليس ما يحدث خلال المباريات أو نتائجها، بل الرغبة في أن يتم الاعتراف بك عضواً في مجموعة مشجعين».
ووافقت الحكومة الألمانية على تخفيف قيود فيروس كورونا، والسماح بعودة الجماهير للملاعب بداية من مارس، ويسمح بحضور 25 ألف متفرج، أو 75% من سعة الملاعب، بينما الحصور في الأماكن المغلقة بسعة 60% من المكان الذي تقام به بحد أقصى يصل إلى 6 آلاف شخص.

ألمانيا
البوندسليجا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©