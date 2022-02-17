19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»
«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»
17 فبراير 2022 12:34

معتصم عبدالله (دبي)


يقف «دوري أدنوك للمحترفين»، على مسافة 18 هدفاً من الوصول إلى 300 هدفاً في الموسم الحالي 2021- 2022، مع انطلاقة «الجولة 16»، والتي تفتتح غداً «الجمعة»، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الوحدة مع خورفكان، العين مع بني ياس، والوصل مع الشارقة، على أن تستكمل الجولة يوم السبت المقبل بمباريات شباب الأهلي مع العروبة، الظفرة مع الإمارات، عجمان مع اتحاد كلباء، والنصر مع الجزيرة.
ولم تمنع الحصيلة المتواضعة للأهداف في الجولة الماضية «15»، والتي اقتصرت على 10 أهداف فقط، في انتظار نتيجة المباراة المؤجلة بين الجزيرة واتحاد كلباء يوم 15 مارس، المقبل، رفع الحصيلة الإجمالية لأهداف الدوري إلى 282 هدفاً في 104 مباريات، بمعدل تهديفي وصل 2.71 هدف في المباراة.
وتمثل مواجهات «الجولة 16» فرصة سانحة لزيادة الغلة التهديفية، خاصة أنها تشهد «3 قمم» مرتقبة بداية بالمواجهة المتجددة بين الوصل والشارقة، والعين وضيفه بني ياس، على استاد هزاع بن زايد، وصولاً إلى مباراة الختام التي تجمع النصر بضيفه الجزيرة على ستاد آل مكتوم.
وتدخل أهداف «دوري المحترفين» بداية من انطلاقة الجولة اليوم، حاجز الألفية الثامنة، بعد أن احتفل «البديل» عمر تراوري لاعب الجزيرة بتسجيله الهدف 7000 في تاريخ دوري المحترفين «دون احتساب الأهداف الاعتبارية»، خلال مباراة فريقه المؤجلة من «الجولة 14» أمام مضيفه الظفرة 3-0، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي على ستاد حمدان بن زايد، وهي ذات المباراة التي احتفل فيها علي مبخوت مهاجم الجزيرة بكسر «الرقم القياسي» للهداف التاريخي للدوري بالوصول إلى هدفه رقم 176.


البرنامج


الجمعة


الوحدة - خورفكان 17:30
العين - بني ياس 17:30
الوصل - الشارقة 20:00

 

السبت

شباب الأهلي - العروبة 17:30
الظفرة - الإمارات 17:30
عجمان - اتحاد كلباء 20:00
النصر - الجزيرة 20:00

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
خورفكان
العين
بني ياس
الوصل
الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©