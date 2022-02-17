«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»

معتصم عبدالله (دبي)



يقف «دوري أدنوك للمحترفين»، على مسافة 18 هدفاً من الوصول إلى 300 هدفاً في الموسم الحالي 2021- 2022، مع انطلاقة «الجولة 16»، والتي تفتتح غداً «الجمعة»، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الوحدة مع خورفكان، العين مع بني ياس، والوصل مع الشارقة، على أن تستكمل الجولة يوم السبت المقبل بمباريات شباب الأهلي مع العروبة، الظفرة مع الإمارات، عجمان مع اتحاد كلباء، والنصر مع الجزيرة.

ولم تمنع الحصيلة المتواضعة للأهداف في الجولة الماضية «15»، والتي اقتصرت على 10 أهداف فقط، في انتظار نتيجة المباراة المؤجلة بين الجزيرة واتحاد كلباء يوم 15 مارس، المقبل، رفع الحصيلة الإجمالية لأهداف الدوري إلى 282 هدفاً في 104 مباريات، بمعدل تهديفي وصل 2.71 هدف في المباراة.

وتمثل مواجهات «الجولة 16» فرصة سانحة لزيادة الغلة التهديفية، خاصة أنها تشهد «3 قمم» مرتقبة بداية بالمواجهة المتجددة بين الوصل والشارقة، والعين وضيفه بني ياس، على استاد هزاع بن زايد، وصولاً إلى مباراة الختام التي تجمع النصر بضيفه الجزيرة على ستاد آل مكتوم.

وتدخل أهداف «دوري المحترفين» بداية من انطلاقة الجولة اليوم، حاجز الألفية الثامنة، بعد أن احتفل «البديل» عمر تراوري لاعب الجزيرة بتسجيله الهدف 7000 في تاريخ دوري المحترفين «دون احتساب الأهداف الاعتبارية»، خلال مباراة فريقه المؤجلة من «الجولة 14» أمام مضيفه الظفرة 3-0، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي على ستاد حمدان بن زايد، وهي ذات المباراة التي احتفل فيها علي مبخوت مهاجم الجزيرة بكسر «الرقم القياسي» للهداف التاريخي للدوري بالوصول إلى هدفه رقم 176.



البرنامج



الجمعة



الوحدة - خورفكان 17:30

العين - بني ياس 17:30

الوصل - الشارقة 20:00

السبت

شباب الأهلي - العروبة 17:30

الظفرة - الإمارات 17:30

عجمان - اتحاد كلباء 20:00

النصر - الجزيرة 20:00