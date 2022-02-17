«مطر» حتى «الأربعين»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



الفرصة متاحة أمام إسماعيل مطر لتحقيق إنجاز تاريخي مع الوحدة، بحصد بثلاثية تاريخية «الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين»، بعد أن شارك في جميع إنجازات ناديه، باستثناء لقب أول دوري، وذلك بعد أن قام النادي بتجديد عقد «سمعة» لمدة موسم.

وجدد الوحدة جدد عقد النجم إسماعيل مطر «38 عاماً»، تقديراً لعطائه الكبير داخل الملعب، وتألقه الدائم وقيادته لـ «العنابي»، ليكون الوحيد بين أندية الإمارات الذي ينافس على البطولات المحلية الثلاث هذا الموسم.

ويحتل «سمعة» المركز الثالث بين أكبر اللاعبين عمراً الذين ينشطون في الملاعب، بعد لي كاسيارو «40 عاماً» مهاجم لينكولن إف سي الإنجليزي، وكوجي هوما «44 عاماً» حارس ميتو هولي هوك الياباني.

وتجديد عقده لموسم قادم يجعل «سمعة» يستمر في الملاعب، حتى بلوغه 40 عاماً في 7 أبريل 2023، ليكسر رقم الدولي السابق عبد السلام جمعة الذي أعتزل عن عمر الـ 39 عاماً، وبالتالي يصبح «مطر» أكبر لاعب إماراتي يواصل مسيرته مع «الساحرة المستديرة».

وحافظ قائد الوحدة على بريقه في «المستطيل الأخضر» للموسم الثاني على التوالي، وواصل تسجيل الأهداف «المستحيلة» بهدفه التاريخي في شباك العروبة، بعد هدفه في الموسم السابق أمام شباب الأهلي.

ومنذ أول أهدافه بالدوري في 18 نوفمبر2001 أمام خورفكان «الخليج سابقاً» سجل إسماعيل مطر، خلال مسيرته الطويلة 94 هدفاً بالدوري، في مرمى 19 نادياً، منها 48 هدفاً خلال 258 مباراة، في عصر الاحتراف، لتفصله 6 أهداف فقط من دخول «نادي المائة».

وتشير التوقعات إلى أن إسماعيل مطر سيكون حاضراً مع المنتخب الوطني في تجمعه المقبل، استعداداً لمبارياتي العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات «مونديال 2022»، ليواصل مسيرته معه، بعد أن دافع عن ألوانه، في 136 مباراة، وسجل 36 هدفاً.

إسماعيل مطر يرجع حفاظه على شبابه الدائم في الملعب، إلى التغذية السليمة والتدريبات الخاصة، لتقوية العضلات، ويؤكد دائماً أنه يعتزل عندما يشعر بأنه غير راغب في التدريبات، وخوض المباريات، ليبرهن أن العمر «مجرد رقم».