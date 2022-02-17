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الرياضي
ليفاندوفسكي يتحدث عن «المهاجم السوبر»!
ليفاندوفسكي يتحدث عن «المهاجم السوبر»!
17 فبراير 2022 09:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


اعترف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، بأن المهاجمين الكبار يجب أن يسهموا بقوة في اللعب الجماعي لأنديتهم، من دون الاكتفاء بتسجيل الأهداف.
وقال في حوار لصحيفة ليكيب، إن أي مهاجم سوبر يجب أن يحمل في «قوسه أكثر من سهم»، لكي يؤدي مهمته على أعلى مستوى احترافي.
وأضاف: لا يمكن أن يكتفي المهاجم بالاعتماد على ما يسجله من أهداف فقط، وإنما ينبغي أن يكون له دور مع زملائه في تمركزه وانطلاقاته وإيجاد المساحات لفتح الثغرات في دفاعات المنافس، لأن كل هذا يصب في خدمة اللعب الجماعي للفريق، وكرة القدم الحديثة تعني ضرورة معرفة كيفية السيطرة على كل هذه الأشياء، سواء كانت الكرة معك أو مع غيرك.
وبالرغم من هذا الرأي، إلا أن ليفاندوفسكي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في العام الماضي، لا يخفي أهمية الأرقام والإحصائيات الفردية التي تتمثل في تسجيل الأهداف، وقال إنها تلعب دوراً مهماً لأننا ندرك أن المقارنة لا تتوقف بين مهاجم وآخر، وتسجيل الأهداف هو ما ينتظره الناس من أي مهاجم، وإذا لم يسجل يتعرض للانتقادات والهجوم.
وقال ليفاندوفسكي الثاني في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي: اليوم لم يعد الناس يشاهدون المباريات بالكامل، لأن تلك مهمة صعبة، وإنما يتابعونها من خلال «ملخصات» تتضمن أهم ما حدث خلالها من أهداف أو فرص ضائعة، وفي حالة عدم تسجيل المهاجم، فإنه يصبح المتهم الأول قبل أي لاعب آخر في الفريق.
ورداً على سؤال بشأن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يعتبر حالياً أحد أفضل المهاجمين في العالم، قال ليفاندوفسكي: مبابي يجسد صورة المهاجم الكامل المتعطش دائماً لتسجيل الأهداف، فهو لا يتخلى عن هذه الميزة أبداً، مهما كان جدول المباريات مشحوناً. وأضاف: إنه منتعش ذهنيا ً على الدوام، وهذا مهم جداً لأن أكبر تحد للمهاجم، هو أن يبقى دائماً في حالة تركيز شديد في كل لحظة.

بايرن ميونيخ
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ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
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