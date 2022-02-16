الإعلان عن قائمة المتحدثين في «قمة القيادات الرياضية العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ليدرز» عن قائمة بأبرز المتحدثين في قمة القيادات الرياضية العالمية، التي تستضيفها أبوظبي، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث ستناقش القمة 4 محاور رئيسية وهي: القيادة - التكنولوجيا - الإبداع -الخبرة، بحضور أكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، وأكثر من 20 متحدثاً لإثراء جلسات وفعاليات القمة التي تقام على مدار يومي 16 - 17 مارس المقبل.

وتأتي القمة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي ومساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية، حيث تهدف لمناقشة كل ما هو جديد في قطاع الرياضة تحت سقف واحد، كما تعتبر القمة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العالمية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القائمة الأولية للمتحدثين في أعمال القمة التي تستضيف جاي كينينجز نائب الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية ومدير كأس رايدر لجولة موانئ دبي العالمية منذ 2018، الذي سيتحدث عن الحقبة الجديدة التي تمر بها لعبة الجولف، ونمو هذه الرياضة في مختلف أنحاء العالم، والشراكة ما بين الجولة الأوروبية وجولة موانئ دبي العالمية، والنجاحات التي حققتها هذه الشراكة. وسيشارك جاي كينينجز في الجلسة مع فان أوترديك رئيس الاتصالات في موانئ دبي العالمية للتحدث عن الشراكة المبرمة بين الجولة الأوروبية وبين جولة موانئ دبي العالمية، والعلامة التجارية الرائدة التي ساهمت في نمو لعبة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي اكتشاف العديد من المواهب الجديدة.

كما ستشارك لورا جورج الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وجيمس جونسون الرئيس التنفيذي لكرة القدم أستراليا، في جلسة تتحدث عن تطور كرة القدم على مستوى العالم، وستطرح خلال الجلسة آراء متعددة حول رياضة الذكور والإناث منذ المراحل العمرية الصغيرة وصولاً إلى المستويات الاحترافية. وستحظى القمة بتواجد العديد من الشخصيات الرياضية المؤثرة مثل ألكسندرا أرماس الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات، وسيمون كوركهيل المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، وأدريان فيلبي المدير التجاري لنادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم، ونافين سينج المدير التجاري لاتحاد الكرة الإنجليزي، ورونالد دريك مدير عام عين دبي. من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالإعلان عن القائمة الأولية للمتحدثين في أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي شهر مارس المقبل، والتي ستثري جلسات وورش عمل القمة على مدار يومين كاملين، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين في القمة الاطلاع على تجارب المتحدثين، بما في ذلك الشراكات العالمية المبرمة بين مختلف الجهات، وأبرز مستجدات المشهد الرياضي العالمي». وأضاف: «نرحب مجدداً بالجميع هنا في أبوظبي الوجهة الرياضية العالمية الأبرز، وتحديداً في إحدى أبرز حلبات سباقات السيارات حول العالم، متمنين طيب الإقامة للجميع في العاصمة الحبيبة، مؤكدا أن أبوظبي تواصل حضورها المتقدم في تنظيم الفعاليات الكبرى وصناعة الحقبة الجديدة في عالم الرياضة، مبينا أن الأعمال ستساهم بتقديم تجارب ومخرجات مهمة في مسيرة التطورات الرياضية العالمية، بما يخدم رياضة الإمارات ويعزز شراكتها مع المؤسسات الدولية المرموقة».

من جانبها قالت لورا ماكوين العضو المنتدب لشركة «ليدرز»: «يسعدنا الكشف عن أبرز المتحدثين خلال قمة القيادات الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي خلال شهر مارس المقبل، ونتطلع لمشاركة العديد من رواد الأعمال للاستماع والاستفادة من خبرات وتجارب وآراء أصحاب القرار، لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية إدراك المتحدثين للديناميكيات الرياضية العالمية الجديدة».