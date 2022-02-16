21 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الإعلان عن قائمة المتحدثين في «قمة القيادات الرياضية العالمية»
القمة تجمع الخبراء في مجال الرياضة على طاولة النقاش (الاتحاد)
17 فبراير 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ليدرز» عن قائمة بأبرز المتحدثين في قمة القيادات الرياضية العالمية، التي تستضيفها أبوظبي، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث ستناقش القمة 4 محاور رئيسية وهي: القيادة - التكنولوجيا - الإبداع -الخبرة، بحضور أكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، وأكثر من 20 متحدثاً لإثراء جلسات وفعاليات القمة التي تقام على مدار يومي 16 - 17 مارس المقبل.
 وتأتي القمة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي ومساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية، حيث تهدف لمناقشة كل ما هو جديد في قطاع الرياضة تحت سقف واحد، كما تعتبر القمة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العالمية.
وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القائمة الأولية للمتحدثين في أعمال القمة التي تستضيف جاي كينينجز نائب الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية ومدير كأس رايدر لجولة موانئ دبي العالمية منذ 2018، الذي سيتحدث عن الحقبة الجديدة التي تمر بها لعبة الجولف، ونمو هذه الرياضة في مختلف أنحاء العالم، والشراكة ما بين الجولة الأوروبية وجولة موانئ دبي العالمية، والنجاحات التي حققتها هذه الشراكة. وسيشارك جاي كينينجز في الجلسة مع فان أوترديك رئيس الاتصالات في موانئ دبي العالمية للتحدث عن الشراكة المبرمة بين الجولة الأوروبية وبين جولة موانئ دبي العالمية، والعلامة التجارية الرائدة التي ساهمت في نمو لعبة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي اكتشاف العديد من المواهب الجديدة.
كما ستشارك لورا جورج الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وجيمس جونسون الرئيس التنفيذي لكرة القدم أستراليا، في جلسة تتحدث عن تطور كرة القدم على مستوى العالم، وستطرح خلال الجلسة آراء متعددة حول رياضة الذكور والإناث منذ المراحل العمرية الصغيرة وصولاً إلى المستويات الاحترافية. وستحظى القمة بتواجد العديد من الشخصيات الرياضية المؤثرة مثل ألكسندرا أرماس الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات، وسيمون كوركهيل المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، وأدريان فيلبي المدير التجاري لنادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم، ونافين سينج المدير التجاري لاتحاد الكرة الإنجليزي، ورونالد دريك مدير عام عين دبي.  من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالإعلان عن القائمة الأولية للمتحدثين في أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي شهر مارس المقبل، والتي ستثري جلسات وورش عمل القمة على مدار يومين كاملين، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين في القمة الاطلاع على تجارب المتحدثين، بما في ذلك الشراكات العالمية المبرمة بين مختلف الجهات، وأبرز مستجدات المشهد الرياضي العالمي». وأضاف: «نرحب مجدداً بالجميع هنا في أبوظبي الوجهة الرياضية العالمية الأبرز، وتحديداً في إحدى أبرز حلبات سباقات السيارات حول العالم، متمنين طيب الإقامة للجميع في العاصمة الحبيبة، مؤكدا أن أبوظبي تواصل حضورها المتقدم في تنظيم الفعاليات الكبرى وصناعة الحقبة الجديدة في عالم الرياضة، مبينا أن الأعمال ستساهم بتقديم تجارب ومخرجات مهمة في مسيرة التطورات الرياضية العالمية، بما يخدم رياضة الإمارات ويعزز شراكتها مع المؤسسات الدولية المرموقة».
من جانبها قالت لورا ماكوين العضو المنتدب لشركة «ليدرز»: «يسعدنا الكشف عن أبرز المتحدثين خلال قمة القيادات الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي خلال شهر مارس المقبل، ونتطلع لمشاركة العديد من رواد الأعمال للاستماع والاستفادة من خبرات وتجارب وآراء أصحاب القرار، لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية إدراك المتحدثين للديناميكيات الرياضية العالمية الجديدة».

قمة القيادات الرياضية العالمية
أبوظبي
الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في جبهات حرض بحجة (من المصدر)
عربي ودولي
الجيش اليمني يحبط هجمات «حوثية» جنوب مأرب
21 فبراير 2022
حوثيون يرفعون أسلحتهم في شوارع صنعاء (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يستعين بـ«القاعدة» لحشد مقاتلين
21 فبراير 2022
1180 امرأة مختطفة في سجون «الحوثي»
عربي ودولي
1180 امرأة مختطفة في سجون «الحوثي»
21 فبراير 2022
ابن مبارك يحذر من مخاطر «صافر» الاقتصادية والبيئية
عربي ودولي
ابن مبارك يحذر من مخاطر «صافر» الاقتصادية والبيئية
21 فبراير 2022
ليبيون يحتفلون في طرابلس بالذكرى الـ11 لثورة فبراير (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة تدعو للتركيز على الانتخابات في ليبيا
21 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©