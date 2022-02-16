الظفرة.. معاناة هجومية «مزمنة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تلقى الظفرة هزيمة ثامنة، جاءت مستحقة أمام الجزيرة، الذي فرض نفسه، وعرف كيف يروض «الفارس» ويحصل على النقاط الثلاث، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، لكنه نجح بسلاحه المعروف المتمثل في الاستحواذ، الذي بلغت نسبته 62.45%، في أن يحقق ما يريده من المباراة. والظفرة الذي لم يعرف طعم الفوز سوى في مباراتين فقط أمام الإمارات بقرار انضباطي وأمام عجمان، يعاني هجومياً باستمرار قبل وبعد ضمه لعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية، وهذه مشكلة قد تطيح بالفريق من دوري أدنوك للمحترفين في نهاية الموسم، ما لم يجد المدرب روجيرو ميكالي أسلوباً مختلفاً للفريق من حيث التوظيف وطريقة اللعب لتحسين النتائج. وأمام الجزيرة، تفوق الظفرة في التسديد بـ 23 تسديدة مقابل 12 فقط لـ «فخر أبوظبي»، وكانت له 13 تسديدة من داخل منطقة الجزاء مقابل 5 لمنافسه، لكنه لم يستثمر أي منها بطريقة مثالية، كما أنه لم يصنع أي فرصة محققة طوال الـ 90 دقيقة، ليكون خارج الخدمة هجومياً، وهذا الأمر لم يكن محصوراً على هذه المباراة تحديداً بل ظل مستمراً في عدد كبير من المباراة.

وقد اعترف روجيرو ميكالي مدرب الفريق بأن لديه مشكلة في التسديد على المرمي والصناعة وإنهاء الهجمات، لكن هذا الاعتراف وحده لا يكفي بل يحتاج إلى تصحيح الصورة، حتى بعد أن ترسخت ثقافة الخسارة في الفريق، رغم أن سوء الطالع لازمه في بعض المناسبات.