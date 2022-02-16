«ختامي المرموم» يرفع راية التحدي بـ 44 رمزاً

رضا سليم (دبي)

كشف نادي دبي لسباقات الهجن عن تفاصيل فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2022 للهجن العربية الأصيلة «ختامي المرموم»، والذي سينطلق السبت المقبل ويستمر حتى يوم 3 مارس المقبل، بميدان المرموم، على مدار 12 يوماً، حيث ستتوقف السباقات يوم 25 فبراير الجاري من أجل فعالية «سباق من أجل الحياة»، بالتعاون بين النادي وبيئة والذي يهدف للحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقره، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، وعبدالرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية.

وتتنافس مؤسسات الهجن المختلفة على مدار 351 شوطاً، منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و234 شوطاً لهجن أبناء القبائل، ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الحول والزمول. وستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقايق على مدار 90 شوطاً، منها 20 شوطاً ستقام على ميدان سيف العرب، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.

ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، بالإضافة إلى جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في كل الأشواط، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الحول والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً، منها أربعة رموز في سن الحقايق، رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز، اثنان للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الحول والزمول. وتشمل رموز المهرجان 17 كأساً تحمل اسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار، و17 بندقية للجعدان، بالإضافة إلى خنجرين للحول المحليات، وخمسة «شدادات» للزمول، بينما سيكون هناك سيفان لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وأكد علي سعيد بن سرود مدير النادي أن المهرجان هذا العام يختلف عن كل المهرجانات السابقة، حيث من المتوقع أن تشارك فيه 17 ألف مطية من داخل الدولة وكل دول الخليج، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، حيث سجل حتى الآن 13 ألف مطية لأبناء القبائل فقط، ولايزال التسجيل مفتوحاً، كما أنه أول محطة في كل السباقات الختامية، وأول محك حقيقي بين هجن القبائل وأصحاب السمو الشيوخ، بجانب الاهتمام الكبير بهذه الرياضة التي تتصدر المشهد وتعد الرياضة التراثية الأولى. وأضاف أن «ختامي المرموم» له طابع خاص من بين أكثر من 10 مهرجانات في المنطقة الخليجية لدرجة أن سعر المطية يزيد إذا شاركت وفازت في مهرجان المرموم، بجانب زيادة عدد الأشواط هذا العام، وهو ما تبعه من زيادة في قيمة الجوائز، بالإضافة إلى إقامة مزادين يومي 22 و24 فبراير الجاري.