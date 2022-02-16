نجوم العالم يستعدون للمنافسة في رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5 - 10 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم العالم للراليات الصحراوية التي بدأت بالتوافد على العاصمة للمنافسة في هذا الحدث. وتشير كافة التوقعات إلى إمكانية تعرض السائق القطري ناصر العطية حامل لقب رالي داكار- الجولة الافتتاحية من البطولة التي أقيمت يناير الماضي في المملكة العربية السعودية، إلى ضغوط شديدة رغم طموحاته الرامية للمحافظة على إبقاء فريق تويوتا جازو ريسينج على الدرب للفوز بألقاب السائقين والصانعين العالمية. وسيواجه الدراج البريطاني سام سوندرلاند الذي طوّر مهاراته في قيادة الدراجات النارية في الصحراء أثناء نشأته في الإمارات، اختباراً صعباً بينما يسعى إلى تعزيز انتصاره بلقب الدراجات الذي أحرزه في رالي داكار. وستكشف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية يوم 25 فبراير، عن القائمة النهائية للمشاركين، وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالمشاركة في دعم وتنظيم النسخة الـ 31 من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية»، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان تثميناً لدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للحدث الذي يؤكد مكانة إمارة أبوظبي في خريطة الفعاليات الكبرى.

أضاف: «نولي أهمية كبيرة لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية في منطقة الظفرة، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على معالم إمارة أبوظبي وتضاريسها الصحراوية».