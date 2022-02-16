19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نجوم العالم يستعدون للمنافسة في رالي أبوظبي الصحراوي
نجوم العالم يستعدون للمنافسة في رالي أبوظبي الصحراوي
17 فبراير 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5 - 10 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم العالم للراليات الصحراوية التي بدأت بالتوافد على العاصمة للمنافسة في هذا الحدث. وتشير كافة التوقعات إلى إمكانية تعرض السائق القطري ناصر العطية حامل لقب رالي داكار- الجولة الافتتاحية من البطولة التي أقيمت يناير الماضي في المملكة العربية السعودية، إلى ضغوط شديدة رغم طموحاته الرامية للمحافظة على إبقاء فريق تويوتا جازو ريسينج على الدرب للفوز بألقاب السائقين والصانعين العالمية. وسيواجه الدراج البريطاني سام سوندرلاند الذي طوّر مهاراته في قيادة الدراجات النارية في الصحراء أثناء نشأته في الإمارات، اختباراً صعباً بينما يسعى إلى تعزيز انتصاره بلقب الدراجات الذي أحرزه في رالي داكار. وستكشف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية يوم 25 فبراير، عن القائمة النهائية للمشاركين، وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالمشاركة في دعم وتنظيم النسخة الـ 31 من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية»، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان تثميناً لدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للحدث الذي يؤكد مكانة إمارة أبوظبي في خريطة الفعاليات الكبرى.
أضاف: «نولي أهمية كبيرة لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية في منطقة الظفرة، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على معالم إمارة أبوظبي وتضاريسها الصحراوية».

رالي أبوظبي
رالي أبوظبي الصحراوي
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©