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الرياضي
تشافي يؤكد جاهزية أوباميانج
تشافي يؤكد جاهزية أوباميانج
16 فبراير 2022 23:00

برشلونة (رويترز)
قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة اليوم الأربعاء إن المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج مستعد بنسبة 100 في المئة للعب أمام نابولي الإيطالي في دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.
وانتقل مهاجم الجابون إلى برشلونة في صفقة مجانية الشهر الماضي بعد فسخ عقده مع أرسنال الإنجليزي.
وقال تشافي قبل استضافة نابولي في استاد كامب نو: إنه في حالة جيدة ويتدرب جيداً، إنه جاهز بنسبة 100 في المئة، إنه لاعب يمكنه صنع الفارق، ويعمل بشكل جيد في المساحات ويقوم بانطلاقات جيدة في منطقة الجزاء، قدم عروضاً جيدة جداً في السنوات الأخيرة، أنا سعيد جداً معه، فهو يعمل بشكل إيجابي في مجموعتنا، وهو محترف للغاية.
ونفى المدرب الإسباني التكهنات حول عدم الاستعانة بعثمان ديمبلي في المباريات التي تقام على أرضه، بعد أن قوبل اللاعب الفرنسي الدولي بصيحات استهجان عندما عاد للتشكيلة خلال الفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني باستاد كامب نو.
وقال تشافي: مشاركة ديمبلي لن تعتمد على ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها، لقد لعب جيداً ضد إسبانيول، سيلعب وفقاً لما نبحث عنه وبالطبع سيكون لاعباً مهماً حتى نهاية الموسم، لقد ساعدنا كثيراً إنه مجرد لاعب في الفريق وسنقوم بالاتصال به عندما نحتاجه.

برشلونة
تشافي هيرنانديز
أوباميانج
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