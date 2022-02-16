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الرياضي
الوحدة يجدد عقد «سُمعة»
الوحدة يجدد عقد «سُمعة»
16 فبراير 2022 22:42

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
في خطوة متوقعة، أعلن نادي الوحدة تجديد نجمه إسماعيل مطر (38 عاماً)، من دون الكشف عن مدة التجديد، وتمنى النادي على حسابه الرسمي التوفيق للاعب في مشواره مع المنتخب الوطني و«العنابي» في إشارة لاستدعاء اللاعب لتجمع المنتخب الوطني المقبل، استعدادا لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية 24 و29 مارس المقبل.
و«سمعة» الذي يكمل عامه الـ 39 في 7 أبريل المقبل، حافظ على توهجه في الملاعب للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن العطاء فقط من يحدد متى يترجل اللاعب وليس العمر.
وشارك اللاعب في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسجل هدفين بينما صنع 4 أهداف، فيما
سجل في آخر مباريات «العنابي» أمام بني ياس في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة هدفاً وصنع هدفاً.
وتفصل «الأسطورة» 4 أهداف فقط من الوصول إلى الهدف 100 في الدوري الذي سارك فيه بـ 258 مباراة.

إسماعيل مطر
تصفيات كأس العالم
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