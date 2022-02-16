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الرياضي
لبنان بطل سلة العرب للمرة الأولى
لبنان بطل سلة العرب للمرة الأولى
16 فبراير 2022 21:00

علي معالي (دبي)
توج منتخب لبنان بأول لقب في تاريخه ببطولة العرب للمنتخبات للرجال في كرة السلة، عندما تفوق على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 72/ 69 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، جاءت المباراة مثيرة للغاية من كافة النواحي، الفنية في أرض الملعب، وفي المدرجات حيث تجمعت الجماهير من الجانبين اللبناني والتونسي، وظل كل جمهور يلهب حماس لاعبيه حتى الثانية الأخيرة من المباراة.
وامتلأت مدرجات نادي النصر عن آخرها، بل وتواجد الآلاف خارج الصالة ولم يستطيعوا الدخول ومنذ سنوات طويلة لم يتم مشاهدة الجماهير بهذه الكثافة في مدرجات اللعبة.
وكان المنتخب التونسي قد توج بـ 4 ألقاب سابقة أعوام 1981، 1983، 2008، 2009، ولكنه فشل في أن يستعيد هيبته من جديد على الرغم من أنه ظل متقدماً حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن رغبة لاعبي لبنان الجارفة لخطف أول لقب في تاريخهم كانت قوية.
وحصل منتخب تونس على مركز الوصيف، وحل ثالثاً منتخب الجزائر الذي تفوق على الصومال بنتيجة 93/ 79، في مشاركة صومالية جاءت بعد غياب 17 عاماً عن البطولات العربية.
توج الفرق الفائزة كل من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.
وعن المباراة بين البطل والوصيف فقد جاءت قوية وظلت معلقة حتى الثواني الأخيرة حيث كان الفارق نقطة واحدة فقط ولكن منتخب لبنان استطاع أن يحسم الموقف لمصلحته في النهاية لوجود العديد من الخبرات بين صفوفه.

منتخب السلة
البطولة العربية لكرة السلة
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