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الرياضي
المفاجآت تطيح ببطلة ووصيفة «دولية» دبي للتنس
المفاجآت تطيح ببطلة ووصيفة «دولية» دبي للتنس
16 فبراير 2022 19:34

 
منير رحومة (دبي)


عصفت المفاجآت بقوة في الدور الثاني من بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بخروج حاملة اللقب الاسبانية جاربيني موجوروزا والوصيفة التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بعد مواجهات قوية شهدتها ملاعب البطولة، وعكست المستوى القوي للنسخة ال22. وأطاحت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 الإسبانية جاربيني موجوروزا المصنفة 7 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و4-6 و6-4.
كما ودعت التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة عالمياً ووصيفة النسخة الماضية، على يد اللاعبة الأوكرانية الصاعدة ديانا ياستريمسكا المصنفة 146 عالمياً، والقادمة من الدور التأهيلي، بعد تفوقها بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و7-6 وتواصلت المفاجآت أيضا بفوز السويسرية جيل تيخمان على الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة 15 عالمياً وحاملة لقب 2017 و2018، حيث تغلبت عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 و6-2.
ويذكر أن بطولة دبي للتنس تشهد مشاركة ثمانية من أفضل عشر لاعبات على مستوى العالم، في هذه النسخة، مما منح المنافسات زخماً قوياً واثارة كبيرة من الأدوار الأولى.

بطولة دبي الدولية للتنس
التنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
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