8 أسماء عالمية تنضم لقائمة النجوم في طواف الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام 8 من أبرز نجوم العالم في رياضة الدراجات الهوائية إلى قائمة المشاركين، في النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وتضم القائمة 9 أسماء عالمية متخصصة في سباقات السرعة هم: سام بينيت، مارك كافينديش، إيليا فيفياني، ديلان جروينويجان، أرنو ديماري، جاسبر فيليبسن، فيليبو جانا، وستيفان بيسيجير، توج 7 منهم بـ 94 مرحلة في الطوافات الثلاث الكبرى، حيث يوفر طواف الإمارات أربع مراحل للسرعة في نسخة العام الحالي من أصل 7 مراحل، تمنح فرصة كبيرة لهؤلاء الدراجين للمنافسة على اللقب والقميص الأخضر على وجه الخصوص.

ويجتذب طواف الإمارات نخبة الدراجين في العالم، مع مشاركة 20 فريقاً محترفاً، تضم أبطال العالم، في انتظار نسخة استثنائية، بفضل النجاحات التي حققتها ثلاث نسخ سابقة من الطواف.

ويشارك الإيرلندي سام بينيت، دراج فريق بورا هانزجروهي، الفائز بـ 8 مراحل في الطوافات الكبرى، ومرحلتين في نسخة العام الماضي لطواف الإمارات، بطموحات كبيرة في بداية موسم 2021، كواحد من أبرز المرشحين للمنافسة على المراكز الأولى، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من البريطاني، مارك كافينديش (كويك ستيب)، الذي من المتوقع أن يقاتل من أجل الانتصار في الإمارات، خاصة وأنه حقق القميص الأخضر في طواف فرنسا العريق العام الماضي، وحصل على 52 فوزاً في الطوافات الكبرى، ولقب بطل العالم مرة واحدة خلال مسيرته المهنية، ولكنه لم يحتل المركز الأول في طواف الإمارات من قبل بعد أن شارك في نسختي 2019 و2020.

وسينضم الإيطالي المخضرم إيليا فيفياني (إينوس جرينايدرز) المتوج سابقاً بطوافي إيطاليا وفرنسا، إلى قائمة المتنافسين في الإمارات بعدما شارك لأول مرة في عام 2019، وحقق الفوز بالقميص الأخضر.



أما الهولندي ديلان جروينويجان (بايك إيكستجينج)، الذي يعود للمشاركة في طواف الإمارات للمرة الثانية بعد ظهوره الأول في السباق عام 2020 وشهد عبوره خط النهاية في المركز الأول خلال المرحلة الرابعة، محققاً فوزاً لا ينسى لمسيرته التي تضم بالفعل أربعة انتصارات في مراحل سباق فرنسا.

ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ الفرنسي أرنو ديماري (جروباما) الفائز خمس مرات في جيرو دي إيطاليا، النسخة الرابعة من طواف الإمارات، بتطلعات كبيرة بعد أن اعتلى منصة التتويج على قمة سد حتا في ظهوره الأول في السباق عام 2020، بينما البلجيكي جاسبر فيليبسين (البيسين فينكس) فيعود خلال مشاركته الثانية بآمال المنافسة، ورغم أنه يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، إلا أنه حصد بالفعل انتصارات كبيرة، ثلاث مراحل في طواف إسبانيا، والعديد من المنصات في طواف فرنسا.

وإلى جانب مجموعة من الدراجين العالميين، يجتذب طواف الإمارات، المتخصصين في سباق ضد الساعة، أمثال الإيطالي فيليبو جانا (إينوس) وستيفان بيسيجر (إي إف إيديوكيشن)، وستكون المنافسة على أشدها بين الثنائي خلال المرحلة الثالثة التي تقام في عجمان (سباق ضد الساعة)، لمسافة 9 كلم، حيث استطاع جانا بطل العالم مرتين في سباق ضد الساعة الفوز في جزيرة الحديريات العام الماضي بفارق 14 ثانية عن بيسيجر الذي جاء في المركز الثاني.