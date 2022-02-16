3 سباقات في موطن رياضة السيارات



أبوظبي (وام)

تحسم حلبة مرسى ياس في عطلة هذا الأسبوع ألقاب ثلاث من أهم بطولات سباقات السيارات الإقليمية، فمن المقرر أن تشهد الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس في موطن رياضة سباقات السيارات في المنطقة والجولات الختامية لكل من بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، وفورمولا4 الإمارات، وسلسلة لو مان الآسيوية.

وتتجه أنظار محبي رياضة سباقات السيارات من مختلف أنحاء المنطقة إلى حلبة ياس، حيث تقام على مدار أربعة أيام فعاليات ومنافسات السباقات الحاسمة لثلاث بطولات تنتظر جميعها تتويج أسماء جديدة بألقابها. ففي الجولة الختامية من بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، يطمح آرثر لولكلير لاغتنام فرصة الأحداث المثيرة التي شهدتها البطولة في جولاتها الماضية، بعد أن حصد تسعة سائقين مختلفين الفوز في سباقات البطولة المكونة من 12 سباقاً، ومع تبقي ثلاثة سباقات على روزنامة البطولة يسعى لوكلير من فريق مومباي فالكونز إلى تحقيق اللقب المنشود واختتام موسم البطولة على قمة منصة التتويج في حلبة مرسى ياس.

ويتصدر تشارلي وورتز بطولة «فورمولا4 الإمارات» بفضل أدائه القوي والثابت في جولات البطولة السابقة، ويتقدم سائق فريق بريما على منافسيه إيدان نيات ورافاييل كامارا على سلم ترتيب البطولة، التي تستضيف حلبة مرسى ياس سباقاتها الثلاثة الختامية في عطلة نهاية الأسبوع.

وتختتم سلسلة لو مان الآسيوية منافساتها في عطلة هذا الأسبوع أيضاً، بعد أن شهدت جولتها الافتتاحية في دبي منافسة قوية وأحداثاً شائقة، ويتصدر فريق نيلسن رايسينج أوريكا ترتيب البطولة بفضل أداء أعضائه الثلاثة رودريجو سيلز، ومات بيل، وبن هانلي.

فرض نيلسن رايسينج أوريكا هيمنة واضحة على منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة بتصدر سائقيه سباقي الجولة الأولى في كل من فئتي «LMP2» و«LMP3»، فيما تقاسم فريقا إنسيبشن رايسينج ورينالدي رايسينج الفوز في السباقين الافتتاحيين، لتستضيف حلبة مرسى ياس سباقي الجولة الختامية اللذين يعدان بجرعة إضافية من الحماس والتشويق.