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الرياضي
ريبروف: العين مُطالب بإظهار «قوته الحقيقية»
ريبروف: العين مُطالب بإظهار «قوته الحقيقية»
16 فبراير 2022 18:53

دبي (الاتحاد)
قال الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، إن استعدادات فريقه لمواجهة بني ياس ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين مساء الجمعة، جاءت كالمعتاد في التحضير لأي مباراة.
وأشار إلى أن جميع عناصر الفريق في أتم الجاهزية، ولا وجود لأي إصابات جديدة في تشكيلة الفريق بعد مباراتنا الأخيرة.
وأضاف: «ندرك جيداً أن مواجهتنا أمام نادي بني ياس ستكون مختلفة عن مواجهتي خورفكان والإمارات بالأسبوعين الماضيين، وذلك لأن المنافس يلعب بأسلوب مختلف ولكن علينا التركيز على فريقنا والتحضير الجاد للمباراة وأتوقع الحضور الجماهيري الكبير لمساندتنا».
وتابع: «لا أزال أتذكر مباراتنا في الدور الأول ضد بني ياس كانت مباراة صعبة نتيجة لعوامل الطقس والحرارة المرتفعة وأعتقد أن الوضع حالياً أفضل ولقد شاهدت عدة مباريات لفريق بني ياس ويمكنك أن تتوقع أي شيء من هذا الفريق، ولذلك من الضروري توجيه لاعبي فريقنا لنقاط القوة والمهارة لدى المنافس واستغلال نقاط الضعف لديهم مع الأخذ بالاعتبار أننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا ويجب أن نُظهر قوتنا للجميع».

العين
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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