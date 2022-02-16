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الرياضي
13 محطة تصفيات في بطولة «نيمار جونيور فايف»
13 محطة تصفيات في بطولة «نيمار جونيور فايف»
16 فبراير 2022 18:55


الشارقة (الاتحاد)


تنطلق الجمعة في واجهة المجاز المائية في الشارقة، التصفيات الخاصة بدولة الإمارات، المؤهلة إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف التي تُعد أكبر وأشهر بطولة لكرة القدم الخماسية، وتحمل اسم النجم البرازيلي وتجمع اللاعبين الموهوبين من جميع أنحاء العالم معاً لمشاركة شغفهم بالساحرة المستديرة.
وستقام تصفيات الإمارات برعاية شركة أراد، وستكون المنافسة مفتوحة أمام فرق الرجال والسيدات، وبحلول نهاية شهر مارس المقبل ستكون أربعة فرق من الإمارات قد اقتنصت الفرصة للسفر والمشاركة في النهائيات العالمية للبطولة في مكان لم يُعلن عنه بعد، علماً أن الاشتراك مفتوح أمام جميع الفرق التي تتراوح أعمار لاعبيها بين 16 و30 سنة.
وستُقام 13 جولة مؤهلة في جميع أنحاء الإمارات على أن تنطلق الجولة الأولى من التصفيات في واجهة المجاز المائية بإمارة الشارقة، بينما من المتوقع أن يُقام نهائي التصفيات  26 مارس بمجمع مدار الجادة التابع لشركة أراد بالشارقة.
تُعَّد بطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف هي أكبر بطولة لكرة القدم الخماسية في العالم، وتجمع البطولة عشرات الآلاف من محبي كرة القدم من جميع أنحاء القارات الست للاستمتاع بمشاهدة فرق بلادهم.
وستسافر الفرق المتأهلة من التصفيات -التي يضم كل منها سبعة لاعبين (خمسة لاعبين أساسيين ولاعبين احتياطيين) - للمشاركة في النهائيات العالمية للبطولة حيث سيرفعون علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فرق من جميع أنحاء العالم.
تقوم بطولة نيمار جونيور فايف على فكرة البقاء للأفضل في الملعب. يدخل المباراة فريقان مكونان من خمسة لاعبين وبلا حارس مرمى، ولا تستمر المباراة أكثر من 10 دقائق. وبمجرد أن يحرز أحد الفريقين هدفًا يفقد الفريق الآخر لاعبًا، وتنتهي المباراة عندما يفقد أحد الفريقين كل لاعبيه.
ويوضح نيمار قائلًا: «إنها أفضل لعبة يمكن أن تلعبها مع أفضل أصدقائك وبهذه الكيفية تعلمت المهارات التي أستخدمها في المباريات حاليًا، لكي تفوز بمباريات كرة القدم الخماسية وتتفوق على جميع الفرق ستحتاج إلى استراتيجية وفهم جيد لتحديد أفضل اللحظات للهجوم والدفاع، الدفاع الجيد مهم للغاية أيضًا ويمكن أن يأخذ فريقك بعيدًا في البطولة». 

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