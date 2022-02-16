كالديرون يدعو لاعبي خورفكان للاستمتاع بلقاء الوحدة

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد الأرجنتيني جابريل كالديرون مدرب خورفكان على أهمية الظهور الجيد والإيجابي لفريقه في اللقاء المهم أمام الوحدة في الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين المقررة الجمعة، وقال: نعلم بأن المواجهة صعبة للغاية مع فريق يقدم مستويات جيدة، لكن الفريق عازم على العودة بنتيجة إيجابية من اللقاء.

وأضاف: نعلم خطورة الثنائي بيدرو وخريبين، وسنعمل على الحد من خطورتهم اوندرك بأن غياب الرفاعي مؤثر، لكن لدينا البديل المناسب، ودعا كالديرون لاعبيه للاستمتاع بالمباراة وتقديم أفضل ما لديهم، وقال إن هدفه مع الفريق هو رفع مستوى الأداء والعودة للنتائج الإيجابية والتقدم بجدول الترتيب.