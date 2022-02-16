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اكتمال التسجيل للمشاركة في مهرجان التحدي للجو جيتسو
اكتمال التسجيل للمشاركة في مهرجان التحدي للجو جيتسو
16 فبراير 2022 18:24


أبوظبي (الاتحاد)
تتواصل الاستعدادات لمهرجان التحدي للجو جيتسو لفئات البراعم والأشبال في المراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) في جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل الصغار الحريصين على التألق على البساط واستعراض مهاراتهم وقدراتهم البدنية والذهنية. وأغلق باب التسجيل للمشاركة لتنطلق البطولة الجمعة بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات.
وصرّح عبدالله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في الاتحاد أنه سيتم توفير كافة الخدمات والفعاليات الترفيهية للأسر الذين سيحضرون للبطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة.
‏وأكّد أن سلسلة بطولات التحدي هي بمثابة كرنفال للمشاركين حيث إنها ليست فقط بطولة رياضية بل مهرجان ترفيهي ثقافي عائلي وأن اهتمام الاتحاد بتوفير أفضل الخدمات والفعاليات الترفيهية وعربات الطعام في المنطقة، يعكس الالتزام بتنظيم أفضل البطولات والفعاليات، ومنح الجمهور تجربةً مشوقة.
وأضاف: الفعاليات المصاحبة لمهرجان التحدي للجو جيتسو صممت وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات الصحية والمهنية، حيث إنها تعكس حرص الاتحاد على توفير الدعم لأصحاب هذه المشاريع من الشباب، ناهيك عن أهميتها في جذب العائلات والجماهير للانخراط بشكل أكبر في رياضة الجو جيتسو عبر توفير الحوافز التشجيعية التي تلبي تطلعاتهم.
وتتنوع الأنشطة الترفيهية المصاحبة لمهرجان التحدي للجوجيتسو بين أنشطة الرسم على الوجه، والتلوين، والفنون، والنحت، بينما توفر منطقة الألعاب أنشطة القفز على القلاع المطاطية (الترامبولين)، وسباق السيارات، والقطار وغيره. 

الجو جيتسو
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