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الرياضي
فتح باب التسجيل في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
فتح باب التسجيل في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
16 فبراير 2022 18:20


دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي للفروسية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2022، الذي يشتمل على سباق السيدات وينطلق الاثنين 7 مارس، وسباق الإسطبلات الخاصة الثلاثاء 8 مارس، وسباق جميلتي للأفراس يوم الاربعاء التاسع من مارس، وكل هذه السباقات لمسافة 119 كلم.
أما السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، فسيقام يوم السبت 12 مارس ونوه نادي دبي للفروسية ان الحد الأقصى للتسجيل لكل إسطبل 4 خيول فقط، وان باب التسجيل سيغلق يوم الخميس الموافق 3 مارس.

سباقات القدرة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
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