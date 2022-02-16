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الرياضي
«الشارقة الرياضي» يناقش التعاون مع نادي غرناطة
«الشارقة الرياضي» يناقش التعاون مع نادي غرناطة
16 فبراير 2022 17:30

الشارقة (الاتحاد)
أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على تعزيز سبل التعاون مع الاتحادات والأندية الدولية الشهيرة، لاستثمار خبرتها في تأسيس اللاعبين وإعدادهم، وتنظيم المعسكرات والمباريات التجريبية لأندية الشارقة، بما يسهم في تطوير الثقافة الاحترافية، ورفع المستوى الفني على المستويين الفردي والجماعي.
جاء ذلك في ختام زيارته نادي غرناطة الإسباني، تلبية لدعوة تلقاها المجلس الرياضي، ورافقه في الزيارة سعادة عبد اللطيف الفردان عضو مجلس إدارة المجلس الرياضي ورئيس لجنة الألعاب الجماعية، حيث استقبلهما خالد شقوارة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النادي، ورافقهما في جولة تفقدا خلالها مرافق النادي ومنشآته، كما استعرضا الأنشطة والمجالات التي يمكن التعاون فيها مع النادي العريق.
وأضاف عيسى هلال أن اللقاء بمسؤولي النادي الإسباني كان مثمراً للغاية، لتعدد مجالات التعاون معه، وأكد أن النادي بإمكاناته وتجهيزاته سيكون ضمن الخطط المستقبلية للمجلس الرياضي بحيث يتم التعاون معه في أكثر من سبيل بما يعود بالنفع على لاعبي أندية الإمارة وكوادرها الإدارية والفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الرياضي قام على هامش زيارته لنادي غرناطة بزيارة المركز الإسلامي بالمدينة حيث كان في استقباله عمر ديل بوزو رئيس الجمعية الإسلامية الإسبانية ومؤسس جامع غرناطة الكبير الذي تم تشييده في 2003.

عيسى هلال الحزامي
مجلس الشارقة الرياضي
غرناطة
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