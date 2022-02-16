«الانضباط» تعاقب لاعب «أبيض الشباب»

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف لاعب نادي الوحدة منصور سعيد المنهالي 4 مباريات رسمية مع ناديه وتغريمه مبلغ وقدره 30 ألف درهم لعدم التحاقه بمعسكر منتخب الشباب.

وقررت توجيه لفت نظر لنادي خورفكان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي الوصل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي النصر في ذات المسابقة، وذات العقوبة على نادي النصر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

فيما قررت اللجنة خسارة نادي أتلتيكو ارابيا ضد نادي لا ليجا بنتيجة 3-0 وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم بسبب تخلفه عن حضور المباراة وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوصات الطبية في مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت نظر لنادي الوصل لمخالفته التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية في مباراته أمام نادي الشارقة بمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي دبا وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم لقيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية في مباراته أمام نادي الحمرية ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى، وفرض غرامة مالية أخرى على نادي دبا قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على عدد 6 بطاقات في المباراة الواحدة أمام البطائح في مسابقة تحت 21 سنة.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الظفرة عيد محمد ربيع أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة مسابقة تحت 19 سنة، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة وثلاثون ألف درهم على نادي بني ياس لحصول لاعبيه على عدد 7 بطاقات في المباراة الواحدة أمام نادي الوحدة بمسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، وخسارة نادي البطائح لمباراته ضد نادي الإمارات بنتيجة 3-0 لتناقص عدد لاعبيه عن ستة لاعبين أثناء سير المباراة وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 13 سنة.