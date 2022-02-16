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الرياضي
«السباق الصحراوي».. المحطة الأخيرة في «السلم للدراجات»
«السباق الصحراوي».. المحطة الأخيرة في «السلم للدراجات»
16 فبراير 2022 14:46

 
دبي (الاتحاد)


يسدل الستار يوم غد عن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن تسجيل أكثر من 150 متسابقاً من الهواة المواطنين والمحترفين المواطنين والأجانب من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على انتشار هذا النوع من منافسات الدراجات الهوائية الذي يقام على المسارات الترابية الرميلة، وليس على الطريق الاسفلتي، كما يتضمن عوائق وتحديات ضمن مسار السباق مما يزيد من قوة التنافس.
واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي يرأسها المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، عمير بن جمعة الفلاسي، وتضم في عضويتها: محمد الموسى رئيس اللجنة الفنية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية وماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، نظام السباق ليكون لمسافة 30 كلم لفئة الهواة، ولمسافة 50 كلم لفئة المحترفين، مع إتاحة المجال للراغبين في سباق الهواة لاستكمال المسافة الخاصة بالمحترفين خلال المنافسات.
وسيتم تخصيص جوائز مالية تحفيزية للمشاركين في السباق، حيث ينال صاحب المركز الأول في فئة المحترفين 15 ألف درهم، والثاني 10 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، فيما ينال الهواة 10 آلاف درهم لصاحب المركز الأول، و6 آلاف للمركز الثاني، و4 آلاف للمركز الثالث.
وأكملت اللجنة المنظمة، الترتيبات من أجل إقامة السباق بأفضل مسار يضمن التحدي وبنفس الوقت سلامة الجميع، مع إقامة قرية بالقرب من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة سيح السلم ضمن محمية المرموم الطبيعية.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن اللجنة تسعى دائماً لترجمة توجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، من أجل تحقيق المزيد من التميز والتنوع في فعاليات كل نسخة من البطولة مع دراسة النمو والتطور في أعداد ومستويات الممارسين من الهواة والمحترفين، وتصميم مسارات كل سباق ومسافته، بما يتناسب مع كل فئة ويمنحها الدافع لتطوير مستوياتها.
وأضاف: النسخة السادسة للبطولة تميزت بأنها الأكبر منذ انطلاقة البطولة، وأنها شهدت إقامة سباقات مختلفة بالطريق الأسفلتي والطريق الصحراوي وللجنسين من الذكور والإناث، وبمشاركة متعددة الجنسيات، لتكون بطولة السلم مقصداً لجميع هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحطة لتطويرها في الدولة والمنطقة والعالم.
وتابع: «الموسم الحالي شهد إقامة 8 سباقات رئيسية تحت شعار»عام الخمسين«، حيث تمت إقامة سباقين للهواة الإماراتيين، وسباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال، وهو الذي شكل أحدث إضافة على روزنامة البطولة، وسباق اليوبيل الذهبي للنخبة الرجال، وسباق الهواة الإماراتيات وسباق النخبة للسيدات، بالإضافة إلى سباقين للدراجات الصحراوية».

سباق السلم للدراجات
الدراجات الهوائية
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