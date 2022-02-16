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الرياضي
الدراجات يتعاقد مع ثاني ومعيوف
الدراجات يتعاقد مع ثاني ومعيوف
16 فبراير 2022 14:22

 
الشارقة (الاتحاد)

تعاقد اتحاد الدراجات مع المدرب بدر ثاني لاعب المنتخب الوطني السابق لقيادة منتخبي الشباب والناشئين والمضمار خلال الفترة المقبلة، كما تعاقد مع أحمد معيوف ليكون ميكانيكي دراجات مع المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة، ويأتي ذلك عقب تواجدهم المستمر مع المنتخبات الوطنية الفترة الماضية ونجاحهم في مهمتهم مع المنتخب بالبطولة العربية الماضية وطواف الشارقة الدولي للدراجات.
وقام بتوقيع العقد ياسر الدوخي الأمين للاتحاد الإمارات، الذي أكد سعادة مجلس الإدارة بانضمام بدر ثاني وأحمد معيوف إلى أسرة اتحاد الدراجات مع المنتخبات الوطنية، في خطوة نهدف من خلالها إلى التركيز أكثر خلال الفترة المقبلة على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين وأيضاً المضمار، لبناء قاعدة من اللاعبين قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية والتركيز على اللاعبين الحاليين بعد ظهورهم بشكل لافت في البطولة العربية للدراجات وأيضاً طواف الشارقة للشباب الأول، والذي كشف عن مجموعة كبيرة من الدراجين المميزين.
ويذكر أن بدر ثاني لاعب المنتخب الوطني السابق للدراجات يملك سجلاً رائعاً مع المنتخبات الوطنية، إضافة إلى أحمد معيوف وهو دراج سابق واتجه إلى هذا المجال لمساعدة زملائه الدراجين في البداية قبل أن يحترف المهنة ويواكب تطوراتها.

اتحاد الدراجات
منتخب الدراجات
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