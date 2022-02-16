223 لاعباً في بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم بدبي



دبي (الاتحاد)

كشف ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور محمد عبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ودومنيك أوهلمان رئيس قطاع «أصحاب الهمم» بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، عن موافقة الاتحاد الدولي للقوس والسهم، على أن تكون بطولة فزاع الدولية «دبي 2024» المحطة الأخيرة المؤهلة لـ «بارالمبية» فرنسا 2024.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم«دبي 2022»، التي تنطلق مساء الاثنين المقبل بمنطقة السيف التراثية بدبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتعزز الاستضافة المرتقبة للبطولة التي تشهد مشاركة 223 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة، وتستمر مسابقاتها بالملعب الرئيسي بالنادي حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري، استضافة البطولات المونديالية السابقة التي نظمها النادي وهي رفعات القوة 1998 و2014، و «أم الألعاب» 2019«.

ويمثل الإمارات في مونديال دبي 3 لاعبين هم: محمد الشحي، غلام خورشيد، حبيب البلوشي، حيث اختبر منتخبنا جاهزيته لخوض هذا التحدي من خلال معسكره المغلق الذي أقامه بالشارقة من أجل رسم صورة طيبة عن رماة الإمارات في البطولة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وحظي المؤتمر الحاشد الذي عقد بمقر النادي في دبي، حضوراً لافتاً تقدمه محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير الحدث، ودومنيك أوهلمان رئيس قطاع» أصحاب الهمم«بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، وأحمد مصبح ممثل مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ووليد الشيباني عضو اللجنة المنظمة العليا.

ووجه محمد عبد الكريم جلفار الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث، على دعمه واهتمامه الكبيرين بـ»أصحاب الهمم«، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة الأصعدة.

وقال: النادي يفتح صفحة الخمسينية الجديدة باستضافة مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم، والذي يرسخ دوره العالمي بعد أن قدم العديد من قصص النجاح خلال المرحلة الماضية مساهماً في القرارات التاريخية لتطوير حياة» أصحاب الهمم«، من خلال العديد من المبادرات، وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل من أجل أن يحققوا تطلعاتهم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأشار جلفار إلى أن هذا الحدث العالمي الذي سيكون محط الأنظار بتزامنه مع إكسبو دبي، والذي جمع أهل العقول في مجالات الاقتصاد والعلوم والآداب، إضافة إلى مشاهير الرياضة في العالم والذين زاروا الحدث، مؤكداً أن الفرصة باتت ذهبية للأبطال أصحاب الهمم في العالم المشاركين في» مونديال دبي «لمشاهدة هذا الحدث التاريخي والأروع في العالم.

وأضاف: عندما تصل إلى القمم وتعانق السحاب لا بد من النظر إلى قمم أخرى من أجل الوصول إلى الطموحات المطلوبة وبلوغ الأهداف المنشودة، وخصوصاً بعد أن قدمت الإمارات ودبي للعالم من خلال تنظيم العديد من الأحداث الرياضية المهمة خلال الفترة الماضية نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها وفق إجراءات احترازية عالية المعايير رغم تحديات جائحة» كورونا «، وخصوصاً أن سقف طموحاتنا بلا حدود من أجل السير على درب التميز.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومتابعة سموه ساهمت بشكل كبير في تطوير مستوى البطولات من الناحيتين الإدارية والفنية، حيث باتت بطولات دبي الدولية لأصحاب الهمم الخيار الأول لكل مدرب ولاعب من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن البذرة التي زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قبل 12 عاماً، عندما وجه سموه بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم لأول مرة قد أتت ثمارها الآن من خلال زيادة عدد المدربين من الإمارات، لتصبح بطولات فزاع مركزاً للتميز الرياضي ومكاناً لتأهيل الكوادر من مدربين ومصنفين وحكام من مختلف قارات العالم.

واختتم حديثه مؤكداً أن تطور بطولات فزاع إدارياً وفنياً أكسبنا ثقة العالم باستضافة كبرى بطولات العالم في مختلف الألعاب، مثمناً دور الرعاة الذين أسهموا في إنجاح البطولات المختلفة التي ظل ينظمها النادي.

في المقابل، وجه دومنيك أوهلمان الشكر إلى الإمارات ودبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتيهما في خريطة أصحاب الهمم العالمية.