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الرياضي
100 ألف درهم جوائز كرنفال بحيرة سد حتا لقوارب التجديف
100 ألف درهم جوائز كرنفال بحيرة سد حتا لقوارب التجديف
16 فبراير 2022 14:06

 
دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت وللعام الثاني على التوالي كرنفال حتا لقوارب التجديف واقف وكاياك في بحيرة سد حتا الخلابة، وذلك ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022 مع (أجمل شتاء في العالم).
ويأتي تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للكرنفال الكبير في بحيرة سد حتا الخلابة من أجل تعزيز جاذبية منطقة حتا كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، لما تمتلكه المنطقة من المقومات الفريدة التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، وذلك بعد النجاح اللافت الذي تحقق العام الماضي في فعالية (نحن نجدف من أجل حتا)، والتي احتضنتها بحيرة سد حتا بمشاركة كبيرة، حيث يقام الكرنفال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وشركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.
ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبلغ 100 ألف درهم كإجمالي جوائز للمشاركين في الحدث المجتمعي الكبير، والذي يشتمل على التنافس في أربع سباقات للذكور والسيدات والمواطنين والناشئين (من عمر 12-16 سنة) على لقوارب التجديف واقفاً وقوارب التجديف كاياك
وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لهذه الفعالية المجتمعية الكبيرة، حيث تبدأ مراحل المشاركة بعملية التسجيل يوم السبت من العاشرة صباحاً ثم تخصص فترة للإحماء والتجارب عند الساعة الثانية عشرة ظهراً قبل انعقاد الاجتماع التنويري لجميع المشاركين لشرح مسار السباق والتعليمات، فيما تنطلق المنافسات في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
ووجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالرياضات البحرية ومحبي وممارسي رياضة التجديف واقف وكاياك من الجنسين للتسجيل والمشاركة في الحدث الكبير، الذي يشتمل على ثمانية سباقات للرجال والسيدات والمواطنين والناشئين (من عمر 12-16 سنة) في قوارب تجديف واقف وقوارب كاياك، حيث يتيح النادي المشاركة من دون رسوم، وعلى المشاركين في قوارب واقف احصار قواربهم، فيما ستوفر قوارب كاياك من حتا كاياك في عين المكان. 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
رياضة الكاياك
سد حتا
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