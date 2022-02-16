استراتيجية أم الألعاب على طاولة «دبي الرياضي»



دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي مع اتحاد ألعاب القوى الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد لتطوير رياضة ألعاب القوى في الدولة، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، واللواء د. محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم: سهيل الكعبي وراشد ناصر آل علي وفيصل الخميري، ومن مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، ومحمد الأنصاري مدير مكتب التطوير الاستراتيجي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عناصر الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة، وعرض الاتحاد عناصر وآليات تطبيق الخطة التي بنيت على عدة مرتكزات منها تحقيق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة، والنتائج السابقة، احتياجات الأندية، والاطلاع على أفضل الممارسات وأنجح التجارب، والاستفادة من آراء واقتراحات الخبراء والمعنيين من القيادات وأصحاب القرار في القطاع الرياضي، إلى جانب استبيانات آراء واقتراحات الجمهور، وبنيت الخطة على 6 محاور رئيسية و19 هدف استراتيجي ومؤشرات أداء والمشروعات والبرامج التي سيتم تطبيقها.

وتهدف الخطة إلى تطوير القدرة التنافسية من خلال المشاركة في الحافل الإقليمية والدولية، وكذلك اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية في مجال التحكيم والتدريب.

وأكد سعيد حارب على أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة، والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقًا من دعم ورعاية القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها، وقال: «تتوفر في الدولة كافة الإمكانيات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناعة الأبطال، وسنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح مساعي الاتحاد».

وقال د. محمد المر: «نعمل على تضافر الجهود مع كافة المؤسسات في الدولة وهو الأمر الذي يمثل قاعدة أساسية في عملنا لتنفيذ خططنا وبرامجنا، وسنعمل على إحداث تغيير ملحوظ وتحقيق نتائج إيجابية كبيرة، كما سنعمل على تنظيم خلوة استراتيجية لمناقشة وبحث كافة عناصر الخطة الاستراتيجية، ووضع الأفكار والخطط لتحقيق الأهداف المرجوة، وسيشارك فيها ممثلون من كافة قطاعات الدولة من المؤسسات الرياضية والإعلامية والتعليمية والصحية».