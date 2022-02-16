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الرياضي
اعتماد تشكيل اتحاد الملاكمة برئاسة العتيبة
اعتماد تشكيل اتحاد الملاكمة برئاسة العتيبة
16 فبراير 2022 12:48

أبوظبي (وام)
اعتمدت الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة في دورته الجديدة حتى 2024 برئاسة أنس ناصر العتيبة، وعضوية كل من محمد عبدالله بو خاطر، وحسن علي الحمادي، وعبدالله محمد العنتلي، وعمر صالح شامس، وعمر صالح الجابري، وإبراهيم حسن الزعابي، وفهد سعيد الكندي، ومريم محمد صادق.
وعبر العتيبة، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة والفائز أخيراً بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في مجال الإدارة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها ورعايتها للرياضة والرياضيين، بما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات القارية والعالمية، وكذلك على ثقتها في أبناء الإمارات والوقوف خلفهم لتبوء المناصب الدولية المرموقة، مشيراً إلى أن الاتحاد قام بجهود كبيرة في الدورة الأخيرة على مستوى نشر وتطوير اللعبة في الإمارات وآسيا، وسيستمر في بذل كل الجهد لمضاعفة الإنجازات ورفع علم الدولة على كل المنصات.
وثمن العتيبة دور الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية المرموق في مساعدة الاتحادات ورفع كفاءتها في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ووضع التصورات المستقبلية لتطوير الرياضة على مستوى برامج الكشف المبكر عن المواهب، وتأهيل وصقل الكوادر الوطنية، وتوفير التمويل اللازم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
من ناحية أخرى ينظم اتحاد الإمارات للملاكمة بطولته المحلية الأولى يومي السبت والأحد المقبلين بفندق دوست ثاني أبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، التي سيتم تخصيصها للشباب والشابات والناشئين والناشئات بمشاركة كافة مراكز التدريب بالدولة، وتعد المحطة الأخيرة من محطات إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية للشابات والناشئات والناشئين بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 فبراير الجاري، وحتى 15 مارس المقبل.
وأكد حسن الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن البطولة ستكون تدشيناً للموسم المحلي الجديد، وأن الاتحاد يعقد عليها آمالاً كبيرة في الاطمئنان على عناصر المنتخب الوطني، التي ستشارك في البطولة الآسيوية بالأردن، على أمل صعود منصات التتويج، واستثمار الإنجازات التاريخية التي حققتها الإمارات في 2021 خلال البطولات التي استضافتها دبي للناشئين والشباب والكبار.
ووجه الحمادي الشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمه لأنشطة الاتحاد، مشيراً إلى أن دعم المجالس الرياضية كان له دور كبير في الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وأن أجندة النشاط في الاتحاد زاخرة بالعديد من المسابقات والبطولات لمختلف المراحل السنية هذا الموسم.
وأوضح أن البطولة المحلية في أبوظبي ستكون أيضاً أول مسابقة تقام بعد اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد في دورته المقبلة حتى 2024، والذي صدر أخيراً بقرار من قبل الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة سوف يشهد توزيع المناصب الإدارية.

اتحاد الملاكمة
أنس العتيبة
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