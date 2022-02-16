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الرياضي
الرجبي يتعاقد مع لاعبة الأولمبياد
الرجبي يتعاقد مع لاعبة الأولمبياد
16 فبراير 2022 12:39

 
دبي (الاتحاد)

تعاقد اتحاد الرجبي مع المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو لتولى تدريبات فريق المها للسيدات والمنتخب الوطني للسيدات، والتي تملك خبرات عالمية، وسبق لها المشاركة كلاعبة في دورة الألعاب الأولمبية مرتين طوكيو 2020 وريو 2016، والحاصلة على العديد من الميداليات الدولية والقارية.
ويأتي التعاقد مع فيلادلفيا تفعيلاً للاهتمام بالرياضة النسائية، وذلك في إطار خطة الاتحاد لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديدة مختلفة لتدريب اللاعبات، وتطوير أدائهن بشكل أفضل، والارتقاء بمستواهن خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيز وإعداد منتخب قوي من المواطنات لتمثل الدولة، وتحقيق أكبر عدد من الإنجازات.
يذكر أن منتخب السيدات حقق لقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي في نسختها الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة أكتوبر الماضي.
وأعرب محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي عن سعادته بالتوقيع مع المدربة الكينية، وعزم الاتحاد على المشاركات القارية والعربية المقبلة، وتوسيع رقعة انتشار الرجبي بين الفتيات بشكل كبير، مؤكداً أن الاتحاد يسعى دائماً لاستقطاب المدربين المميزين في اللعبة من أجل إضافة عنصر الخبرة للاعبات لتحقيق الهدف من البطولات والألقاب، سواء كانت على المستوى القاري أو العربي أو الدولي.
من جهتها، أكدت فيلادلفيا أولاند أن الاتحاد حملها مسؤولية كبيرة، وأنها سعيدة بذلك وستسعى جاهدة لتحقيق أقصى نجاح يمكن الوصول إليه كي تكون جديرة بثقة مجلس الإدارة، وتأمل أن تساهم خبراتها كلاعبة في الأولمبياد وكأس العالم للرجبي في تطور مستوى الفتيات الإماراتيات في اللعبة.

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