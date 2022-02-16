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الرياضي
«الآسيوي» يعلن عن الدول المضيفة لمباريات «الشرق»
«الآسيوي» يعلن عن الدول المضيفة لمباريات «الشرق»
16 فبراير 2022 12:35

كوالالمبور (د ب أ)
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المضيفة لمباريات منطقة الشرق في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام خلال الفترة من 15 أبريل والأول من مايو المقبلين.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن مباريات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة ستقام في تايلاند، في حين تستضيف فيتنام مباريات المجموعة الثامنة، وتقام مباريات المجموعة التاسعة في ماليزيا.
وتقام مباريات المجموعة السادسة في مدينة بوريرام بتايلاند، وهي تضم أندية شاندونج تايشان الصيني، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين دايجو الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.
في المقابل، تقام مباريات المجوعة السابعة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وهي تضم ملبورن سيتي الأسترالي، وباثوم يونايتد التايلاندي، وجيونام دراجونو الكوري الجنوبي، ويونايتد سيتي الفلبيني.
وتستضيف مدينة هوتشي منه في فيتنام مباريات المجموعة الثامنة، حيث تضم المجموعة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانج أنه جيا لاي الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين تشانجتشون ياتاي الصيني، والفائز من مباراة كايا أيلويلو الفلبيني وسيدني الأسترالي.
وتقام مباريات المجموعة التاسعة في مدينة جوهور بارو الماليزية، وهي تضم كاواساكي فرونتال الياباني، وجوانجزهو الصيني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وبورت التايلاندي.
بينما تقام مباريات المجموعة العاشرة في تايلاند، وسيتم اعتماد المدينة المضيفة لاحقاً، وتضم المجموعة أندية شنغهاي بورت الصيني، وتشيانجراي يونايتد التايلاندي، وكيتشي من هونج كونج، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين فيسيل كوبي الياباني وملبورن فيكتوري الأسترالي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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