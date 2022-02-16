سباق حتا للقدرة في ضيافة سيح السلم



محمد حسن (دبي)

ينطلق في الساعة السابعة من صباح غد بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق حتا المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث يحصد صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.

وتسعى إسطبلات الكمدة للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، فقد توجت فارسة الإسطبل طاهرة شهدادي بلقب النسخة الماضية، بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» بزمن وقدره 4:19:21 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.76 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «صامد» من إسطبلات «اس اس» بزمن قدره 4:22:18 ساعة، فيما حل في المركز الثالث أحمد صالح الشحي على صهوة «سانيسغنس موازان»، وهي أيضاً لإسطبلات الكمدة بزمن قدره 4:31:37 ساعة.



بطاقة

الحدث: سباق حتا للإسطبلات الخاصة

* المسافة: 119 كلم

* المراحل: 4

* المشاركة: سباق مخصص للإسطبلات الخاصة

* الانطلاقة: 7:00 صباحاً

* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة

المراحل

* الأولى: 40 كلم «اللون الأصفر»

* الثانية: 32 كلم «اللون الأحمر»

* الثالثة: 27 كلم «اللون الأزرق»

* الرابعة: 20 كلم «الأبيض»