انفانتينو: أبوظبي قدمت بطولة رائعة بجميع المقاييس



أبوظبي (الاتحاد)

أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالتميز الكبير الذي حققته عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في استضافتها لبطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2021، التي أقيمت منافساتها خلال الفترة 3-12 فبراير في «استاد محمد بن زايد» و«استاد آل نهيان».

وأشاد انفانتينو بجهود دولة الإمارات التي قادت لتقديم هذه البطولة الناجحة، وقال: «قدمت أبوظبي بطولةً رائعةً بجميع المقاييس، لتواصل الإبهار التنظيمي طوال السنوات الماضية»، متوجهاً بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم المذهل لهذه البطولة التي شهدت مباريات قوية وحضوراً استثنائياً من جماهير العالم، مثل البرازيل وبريطانيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لمشاهدة الأداء المبهر الذي قدمته الأندية المشاركة والتنظيم الرائع في ملاعب أبوظبي والطقس الجميل في العاصمة.

وأضاف انفانتينو: «شهدت البطولة التزاماً مميزاً من جميع الجهات بجميع البروتوكولات الصحية بما ينسجم مع قوانين الدولة وحرصاً على سير البطولة بمنتهى السلاسة، حيث كانت صحة اللاعبين والحكام والمسؤولين أبرز أولوياتنا، مع الحرص على عدم التأثير على متعة كرة القدم أو أداء الفرق المشاركة».

من جانبه، أشاد المدرب العالمي أرسين فينجر الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، بجهود أبوظبي في تنظيم البطولة، وقال: «أمضيت أسبوعاً مذهلاً في أبوظبي التي لطالما أحببت جمالها وشعبها الودود والمضياف، وأودّ أن أشيد بالتنظيم الرائع التي حظيت به هذه البطولة إلى جانب الإقبال الكبير من الجماهير ما جعلنا ندرك مدى تطور كرة القدم العربية، فضلاً عن الحماس الكبير في الملاعب التي استضافت البطولة».

وجاءت استضافة البطولة ضمن خطط ومبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لتوفير فرص إيجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة نمط الحياة اليومية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة متميزة في الرياضة العالمية، وشهدت البطولة تقديم أكثر من 100 ألف طلب تصريح وحضور ما يزيد عن 800 ضيف استقبلهم الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في ملعبي البطولة.

وانسجاماً مع البروتوكول المعتمد، التزمت الجهات المنظمة للبطولة بإجراءاتٍ احترازية للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع. كما ضم فريق العمل أكثر من 1750 شخصاً لإدارة مختلف جوانب التنظيم في البطولة، حيث شهدت كل مباراة تواجد 1300 موظف و750 متطوعاً و64 خبيراً طبياً.

وحضر ديديه دروجبا، أسطورة كرة القدم الأفريقية وبطل أوروبا مع نادي تشيلسي، المباراة النهائية وشهد انتصار ناديه السابق على نظيره البرازيلي، وقال: «يؤكد تميز هذه البطولة على مكانة أبوظبي كوجهةٍ مميزة ورائعة لاحتضان الفعاليات الرياضية، لا سيما وأنها أقيمت في ملاعب مختلفة وأتاحت لنا التعرّف على شعب الإمارات المضياف، مما جعلني أشعر بسعادةٍ كبيرة لتواجدي في قلب الحدث».

وحظيت بطولة كأس العالم للأندية بإقبال عالمي كبير، إذ تم بثها في 107 دول ومناطق في مختلف أنحاء العالم، وسجلت التغطية الإعلامية الرقمية على منصات فيفا أكثر من أربعة ملايين مشاهدة لمحتوى البطولة مع ما يزيد عن 804 آلاف نقرة على المحتوى، كما حققت مقاطع الفيديو الخاصة بالبطولة مشاهدات تجاوزت 20 مليون مشاهدة.

ومن جهته، تحدث الصحفي الإنجليزي في صحيفة «ديلي ميرور» جون كروس، عن تجربته في تغطية البطولة بالعاصمة أبوظبي، وقال: «كان تنظيم البطولة مذهلاً ورأينا شغف الشعب الإماراتي وحبهم الكبير لكرة القدم، إضافةً إلى أن الفعاليات جرت جميعها بمنتهى السلاسة».

وسجلت الأندية السبعة المشاركة خلال مباريات البطولة 24 هدفاً، مع استمرار الاختبارات التي يقوم بها الاتحاد الدولي للنظام شبه الآلي لكشف التسلل الذي يشكل ثورةً تكنولوجية جديدة في عالم كرة القدم. وتم تسريع عمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو «فار» من خلال ربطها بأحدث التقنيات المتوفرة، كما أتاحت تقنية النظام شبه الآلي لكشف التسلل للجماهير إمكانيةً محسّنة لرؤية قرارات التسلل، من خلال عرض رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشة الكبيرة والبث التلفزيوني في الملاعب.



5800 غرفة فندقية

شهدت العاصمة أبوظبي إقبالاً كبيراً من الجماهير القادمين من جميع أنحاء العالم لحضور البطولة والاستمتاع بكل ما تقدمه أبوظبي كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية توفر أنشطة تناسب جميع الأعمار، حيث سجّلت فنادق العاصمة لوحدها حجز أكثر من 5800 غرفة.

فعاليات ترويجية

استقبلت منطقة الجماهير في استاد محمد بن زايد أكثر من 25 ألف مشجع استمتعوا بفرصة مميزة للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي والتعويذة الرسمية «ظبي» قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات. في حين استقطبت الفعاليات الترويجية للبطولة، التي هدفت لتحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى، 8290 مشاركاً في 14 موقعاً شملت المراكز التسوق الكبرى، بالإضافة لإكسبو 2020 دبي.



32871

اختتمت النسخة الثامنة عشرة من البطولة، والخامسة المقامة في دولة الإمارات منذ عام 2009، بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بالكأس الأغلى في عالم كرة القدم للأندية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، بحضور جماهيري بلغ 32.871 مشجعاً في «استاد محمد بن زايد».

135000

شهدت البطولة ثماني مباريات مليئة بالإثارة بمشاركة أبطال القارات في العالم، واستمرت البطولة لمدة عشرة أيام في العاصمة أبوظبي، حيث شهدت إقبال أكثر من 135 ألف مشجع في المدرجات من جميع أنحاء العالم.