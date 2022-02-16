نصيحة «ميشو» لهالاند: العب للبارسا !



أنور إبراهيم (القاهرة)

نصح المهاجم الإسباني المخضرم ميجيل بيريز كوستا الشهير بـ «ميشو» (35سنة) النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بأن يلعب لبرشلونة الإسباني، إذا كان ينوي الرحيل عن بروسيا دورتموند الألماني في الصيف القادم.

ويعتبر «ميشو» من اللاعبين الذين يثيرون إعجاب هالاند الذي كان يراقبه صغيراً وهو يلعب لنادي سوانزي الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني، ويبدو أنه يحتفظ معه بصداقة قوية، بل إنه مصدر إلهام له، ما يجعل حديث ميشو عن هالاند يحمل قدراً كبيراً من المصداقية، عندما سألته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية عن رأيه فيما سيفعله هالاند في الصيف القادم، ميشو قال: كنت مع هالاند من فترة قريبة وتحدثت معه، وأعتقد أنه لن يستمر مع دورتموند، وإنما يبحث عن فريق قوي يلعب له، ولابد أن يكون ضمن الفرق التي تشارك في بطولة دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» في الموسم القادم.. باختصار يبحث عن فريق لديه القدرة على المنافسة في كل البطولات. وأضاف ميشو: لقد أعطاني الانطباع بأنه يبحث عن مشروع رياضي طويل الأجل، واعترف لي بأنه يحب إسبانيا، إذا كان مبابي سيذهب على الأرجح إلى ريال مدريد، فإن برشلونة سيكون خياراً جيداً جداً لهالاند، وهو على أية حال ليس غالي الثمن.

وألمح ميشو إلى أن ريال مدريد ينافس أيضاً على ضم هالاند، ولكن الأولوية الأولى عنده هو كيليان مبابي الذي سيصبح حراً ومتاحاً مجاناً اعتباراً من الصيف القادم. وتوقع ميشو أن تكون الصفقة مع الريال حسمت بالفعل، بصرف النظر عن نتيجة مواجهتي الفريقين في دور الـ 16 لدوري الأبطال، أما بالنسبة لهالاند، فالأمر مختلف وأقل وضوحاً، فمن المحتمل أن يغادر دورتموند في الصيف وبعقده بند يسمح بذلك، بشرط أن يدفع النادي الذي يريد شراءه مبلغ 75 مليون يورو للنادي الألماني، ولكن المهم في هذا الصدد أن يملك هالاند من الشجاعة ما يجعله «يخمن» الجهة المثلى التي سيقصدها، وفي تصوري إنه يمثل أولوية أولى بالنسبة للبارسا.