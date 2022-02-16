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الرياضي
من حبيب إلى «الدون»: ابق في «أولد ترافورد» لأطول فترة ممكنة
من حبيب إلى «الدون»: ابق في «أولد ترافورد» لأطول فترة ممكنة
16 فبراير 2022 11:51

 
انور إبراهيم (القاهرة)

يأمل المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة السابق، ألا يغادر صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قلعة «أولد ترافورد»، وطالب «الدون» بالبقاء لأطول فترة ممكنة مع اليونايتد، والتخلي عن فكرة الرحيل بنهاية هذا الموسم، التي رددتها مؤخراً بعض الشائعات، وتمنى استمرار رونالدو على الأقل حتى نهاية عقده في صيف 2023.
ويرتبط حبيب، أول مسلم يفوز ببطولة العالم في القتال النهائي، والأكثر متابعة على إنستجرام (29 مليون متابع)، بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو بعيداً عن أرض الملعب، ووعد بأن يسأله عن مستقبله، وما ينوي أن يفعله بنهاية الموسم، ويعلم تماماً أنه سيحصل منه على إجابة صريحة بحكم هذه العلاقة القوية.
وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، قال حبيب: سوف أتحدث إلى كريستيانو ولقد اعتدت من قبل أن أحصل منه على إجابات صريحة فيما يتعلق بمستقبله، فعندما غادر ريال مدريد، أخبرني قبلها ببضعة أشهر، وفعل نفس الشيء عندما رحل عن «السيدة العجوز».
وأضاف حبيب الذي حقق العديد من الإنجازات والألقاب المهمة في فنون القتال المختلط على مستوى العالم، قبل أن يعلن اعتزاله ويتفرغ لأسرته، قائلاً: بمنتهى الأمانة أريده أن يبقى في مانشستر يونايتد الذي أراه فريقاً قوياً وشاباً، ويقيني أنه سيكون قادراً في الموسم القادم على أن يزعج كل الفرق ويسبب لها مشكلة كبرى.
ولم يحصل حبيب (33 سنة ) على إجابة من رونالدو حتى الآن نظراً لانشغال هذا الأخير بمباريات الدوري الإنجليزي، وتركيزه الشديد على تحقيق نتائج طيبة بعد أن صام عن التهديف لـ 6 مباريات متتالية، قبل أن يعود إلى التسجيل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي (2/صفر)، ويبقى السؤال مطروحاً: هل ينجح حبيب بحكم صداقته مع رونالدو في أن يقنعه بالبقاء مع «الشياطين» ؟!

 

حبيب نور محمدوف
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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