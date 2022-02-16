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الرياضي
نجاح مبهر لمهرجان الجودو في الفجيرة
نجاح مبهر لمهرجان الجودو في الفجيرة
16 فبراير 2022 11:43

أبوظبي (الاتحاد)


نظم اتحاد المصارعة والجودو مهرجاناً مميزاً لبراعم الجودو، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وشهد المهرجان الأول لموسم 2022 مشاركة أكثر من 180 برعماً، وسط حضور كبير من مسؤولي الاتحاد والأندية وكذلك مسؤولي الفئات السنية في هذه الأندية وبعض العائلات، ليعطي صورة رائعة ومطمئنة لمستقبل الجودو، وناتجاً جيداً لجهود الاتحاد الذي أعلن في اجتماعه الأول عقب تجديد الثقة فيه لدوره قادمة، الاهتمام بقطاع المراحل العمرية للجودو على رأس أولوياته.
شهد المهرجان إقامة العديد من المباريات التنافسية بين براعم الأندية، حتى يعتاد اللاعبون الصغار على أجواء المنافسات، في تجربة فريدة ومميزة من قبل لجنة الجودو بالاتحاد التي بذلت الكثير من الجهد في سبيل إنجاح التجمع الأول للبراعم.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، التجربة الافتتاحية لبراعم الجودو الاماراتي، موجهاً بمواصلة العمل من أجل خلق قاعدة عريضة مع توفير كافة متطلبات النجاح لتحفيز الصغار لمواصلة المشوار في مجال اللعبة.
وشكر الدرعي رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم الصادق المستمر، وثمن جهود الأندية المشاركة في المهرجان، مما ساهم في خروج المهرجان بصورة رائعة، أكدت على تميّز الفئات العمرية في مختلف الأندية، وعكست سعي الجميع إلى توسيع قاعدة اللعبة وهو ما يدعو للتفاؤل.

اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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