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الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة كأس آسيا
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة كأس آسيا
16 فبراير 2022 10:22


معتصم عبدالله (دبي)

يترقب منتخبنا الوطني الأولمبي في الحادية عشرة صباح الغد، مراسم سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، التي تقام بالعاصمة الأوزبكية طشقند بحضور ممثلي 16 منتخباً تتأهب لخوض النهائيات التي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.
وتعد المشاركة المرتقبة ل «الأبيض الأولمبي»، الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد أعوام 2014 بعمان والتي أطلق عليها «كأس آسيا تحت 22 عاماً»، و2016 بقطر، و2020 في تايلاند، مقابل فشله في التأهل مرة واحدة في نهائيات 2018 بالصين.
وحجز «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينس سيلفا، مقعده في النهائيات بتصدره ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات التي استضافتها مدينة الفجيرة في أكتوبر من العام الماضي 2021، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قرغيزستان والهند و3 لعمان، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.
ويشارك في النهائيات المرتقبة بأوزبكستان 16 منتخباً، من بينها 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب، هي العراق 2013، اليابان 2016، أوزباكستان 2018، كوريا الجنوبية 2020، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.
وسيتم حسب نظام القرعة تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة على أربع مجموعات، حيث ينتظر أن تشهد المنافسة إثارة كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتم تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2020 في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية، في حين جاء منتخب أوزبكستان المضيف في المستوى الأول.
ويضم المستوى الأول إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلاً من السعودية وأستراليا اللتين حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخة الماضية، في المقابل ضم المستوى الثاني منتخبات الأردن وتايلاند والإمارات وإيران، وضم المستوى الثالث كلاً من العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع فيضم منتخبات طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.
وسيتم وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A1، وتضم كل مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع.
وكانت النسخ السابقة من البطولة شهدت انطلاق مسيرة العديد من نجوم قارة آسيا، ومن ضمنهم الإيراني مهدي تاريمي الذي يلعب حالياً في صفوف نادي بورتو البرتغالي، والقطري المعز علي، والياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الإنجليزي.

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