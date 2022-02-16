بيسيرو: الرحيل عن الأهلي المصري «غلطة العمر»!



مراد المصري (دبي)

اعترف المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، أن رحيله عن الأهلي المصري، «غلطة العمر» بالنسبة له، ولو عاد به الزمن لما استجاب لضغوطات بورتو البرتغالي وفضل الاستمرار مع «المارد الأحمر»، فيما اعتبر أن الإمارات كعادتها حصدت العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بالتنظيم المميز والأجواء الجماهيرية الرائعة.

وجاء حديث بيسيرو مع «الاتحاد» خلال تواجده في استاد زعبيل لمشاهدة مباراة الوصل والشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: حضرت إلى الإمارات خصيصاً من أجل حدثين، وهما كأس العالم للأندية الذي شاهدت فيه عدداً من المباريات، ولزيارة «إكسبو 2020 دبي» الذي سأبدأ فيه من الجناح الخاص لبلدي البرتغال، وسأقوم باستكشافه بعدما شدتني الصور والفيديوهات الرائعة فيه.

وأشاد بالتنظيم الرائع لكأس العالم للأندية في أبوظبي، وقال: عشت أجواءً مميزة خلاله واسترجعت ذكريات جميلة، خصوصاً في مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري، التي أقيمت على استاد آل نهيان، لتجتمع 3 أندية ارتبطت بها، حيث دربت الهلال والأهلي، وكنت مدرب الوحدة الذي يخوض مبارياته على هذا الملعب.

واعترف المدرب أن رحيله عن الأهلي المصري في موسم 2015 - 2016، كان خطأ العمر له، وقال: لم يكن يتوجب علي الرحيل، ولو عاد بي الزمن لبقيت، لكن بورتو كان يضغط علي بشدة ويطلب مني القدوم، وبورتو هو أكبر فريق في بلدي البرتغال، ووافقت لكن لم يكن بورتو بأفضل أحواله وقتها كما هو الآن، وكان يتوجب علي البقاء مع الأهلي.

وتابع: ما حققه موسيماني مدرب الأهلي مع الفريق أمر ممتاز للغاية، لقد حقق كل ما يمكنه القيام به، بالألقاب القارية والمحلية وحصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين، وحتى مع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الزمالك، فإنه قادر على الفوز به مجدداً، وبالنسبة للضغوطات التي يعاني منها رغم كل ما حققه، فهذا الأمر يعود إلى أن قدر مدرب الأهلي أن يكون دائماً تحت الضغط، ودائماً مطالب بالانتصارات وتحقيق الأفضل.

واعتبر بسيرو، أن خسارة الهلال الكبيرة أمام الأهلي، بالنهاية مباراة وانتهت، وقال: من السهل أن تقوم بتحليل مباراة بعد انتهائها، لكن ما أثق به أن الهلال قادر على العودة قوياً، وأن يتجاوز ما حصل.

وعبر المدرب عن سعادته بالأجواء التي وجدها في الكرة الإماراتية بالوقت الحالي، وقال: حرصت على القدوم إلى الملعب للقاء أصدقاء قدامى من نادي الشارقة الذي سبق أن دربته، ومشاهدة هذه المباراة الجميلة بين الفريقين، وبالمجمل العام فإن الأمور تبدو مبشرة والعمل ما زال يتواصل هنا من أجل تطوير اللعبة.